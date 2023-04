Végre megszólalt, Hosszú először beszélt nyilvánosan az anyaságról

Hosszú Katinka március 16-án, egy közösségi médiájára feltöltött videóban jelentette be terhességét. Az anyai örömök elé néző háromszoros olimpiai bajnok úszó ezt követően az Egyesült Államokban kapcsolódott ki, április 23-án pedig az M4 Sport Sport7 című műsorában először beszélt az anyaságról és a jövőről.

Anyaként sem tervez visszavonulni Hosszú Katinka Fotó: Csöndör Kinga

„Még nem voltam anyuka, ami most következik, teljesen új lesz számomra” – nyilatkozta Hosszú Katinka. „A sportolói státuszom jelenleg is aktív, még nem tudom elképzelni, hogyan fogok a baba mellett sportolni, mennyi idő és energia jut majd rá. Ez a kihívás még előttem áll, érdekes időszak lesz az életben.”

A 33 éves sportolónő arról is szót ejtett, hogy leendő gyermeke is követi-e a példáját és szintén az úszás felé fordul-e majd.

Az biztos, hogy meg fog tanulni úszni, de az már egyáltalán nem, hogy úszó lesz. Az első és legfontosabb, hogy szeressen úszni járni, a szülőknek is mindig ezt mondom az egyesületemben.

Hosszú szót ejtett a fiatal kanadai tehetség, Summer McIntosh 400 vegyesen elért világcsúcsáról is (4:25.87). Elmondta, a „világcsúcsok azért vannak, hogy megdöntsék őket”, a 16 éves lány pedig hasonló edzéstervvel és hozzáállással készül, mint ő. A végén egy titkot is elárult, szinte biztosan tud egy olyan receptet, amivel 4:20 alatt is meg lehet csinálni ezt a távot, azonban erre már későn jött rá, 27 évesen.