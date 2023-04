„Totális káosz volt” – Áll a bál a Forma–1-ben a botrányos futam és az óvás után

Megóvta a vasárnapi Ausztrál Nagydíj végeredményét a Haas Forma–1-es istálló, miközben a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) meghallgatásra idézte be a melbourne-i verseny szervezőit.

Fotó: AFP

A háromszor is piros zászlóval félbeszakított futamon a címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) győzött, az FIA azonban később közleményben jelezte, nézők jutottak be a pályára még azelőtt, hogy véget ért volna a viadal. Az Ausztrál Nagydíjat szervező cég képviselőjét ezért meghallgatásra hívták be a versenyigazgatósághoz.

Az első félbeszakítás még a futam korai szakaszában történt, majd a hajrához érve egy pályán maradt gumi miatt újra megállították a küzdelmet. Ennek eredményeként három körrel a vége előtt ismét állórajtra került sor, amely után többen is összeütköztek, ezért újfent piros zászlós félbeszakítás következett. A versenyigazgatóság végül némi tanácskozás után úgy döntött, hogy az utolsó körre biztonsági autó mögött engedik el a mezőnyt, mégpedig a korábbi rajtsorrendben, s csak azok a versenyzők nem állhatnak fel újra a starthoz, akiknek az autója összetört vagy működésképtelenné vált az ütközésekben.

Ez a döntés hátrányosan érintette a Haast, amelynek német pilótája, Nico Hülkenberg egészen a negyedik helyig jött fel az utolsó állórajtot követő kaotikus szituációt kihasználva. A 35 éves versenyző viszont a későbbi döntés értelmében csak hetediknek állhatott fel a rajtrácsra, és így az utolsó körben már nem tudott javítani.

A Haas vélhetően azért óvta meg a végeredményt, mert a Hülkenberg előtt harmadik Carlos Sainz Jr. (Ferrari) öt másodperces időbüntetést kapott a végül harmadikként záró Fernando Alonso (Aston Martin) kilökéséért, s így csak 12. lett. A Haas abban bízott, hogy ha helyt adnak a kifogásainak, akkor Hülkenberg akár dobogós is lehetett volna. A versenybírók azonban helyi idő szerint vasárnap késő éjjel közölték: nem adnak helyt az óvásnak.

Verstappen mögött a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton (Mercedes) lett a második. Verstappen szerint káosz alakult ki a sportfelügyelők döntései miatt.

„Örülök a győzelemnek, de a futam vége felé káosz alakult ki a sportfelügyelői döntések miatt – árulta el a kétszeres világbajnok. – Szerintem nem volt szükség a második piros zászlóra, elég lett volna virtuális vagy rosszabb esetben akár a valódi biztonsági autó bevetése.”