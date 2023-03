"Nem lehetetlen a küldetés" - Lisztes Krisztián ismeri a receptet, így juthat tovább a Fradi

Lisztes Krisztán a negyvenkilencszeres válogatott futballista nem látja kilátástalannak a ferencvárosiak helyzetét - a csapat egy hete csütörtökön 2-0-ra kikapott a Bayer Leverkusen otthonában az EL-nyolcaddöntő első mérkőzésén.

Lisztes Krisztián Fotó: Mirkó István

"Mindenkinek, aki csütörtökön kijön a pályára, a gondnoktól a masszőrig, a beléptető emberektől a játékosokig százhúsz százalékot kell teljesítenie, és akkor nem lesz baj - magyarázta érdeklődésünkre Lisztes. És azonnal hozzá tette, természetesen ő is ott lesz, s milyen kár, hogy már nem rúghat gólt, de akár százak helyett is szurkol. - Biztos vagyok benne, hogy szurkolásban nem lesz hiány. A kétgólos előny könnyelművé teheti a vendégeket, még akkor is, ha elsősorban a fegyelmezettség jellemzi a német csapatok játékát. Meggyőződésem, ha a Fradi az első félidőben gólt tudna gólt szerezni, kalandos, izgalmas folytatás következne, alighanem ferencvárosi sikerrel."

Persze, nem kis gond, hogy öt stabil fradista sérülés miatt kidőlt, ráadásul sárga lapjai miatt Botka Endre sem játszhat. Bár az is igaz, ez a nagy vérveszteség megsokszorozhatja a játékosok energiáját.

"Emlékszem, a Stuttgarttal Rotterdamban játszottunk valamelyik európai kupában meccset - mondta az egykori középpályás - A hazai pályán elszenvedett 3-1-es vereség után 3-0-ra sikerült visszavágnunk. Nem vár lehetetlen küldetés a Fradira, s ha valóban csapatként működik, nagy-nagy örömöt szerezhet a közel telt házas Puskás-stadion közönségének, és persze az egész magyar futballtábornak."

A Ferencváros-Bayer Leverkusen mérkőzést csütörtökön 21 órákor (M4 Sport) játsszák.