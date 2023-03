Aljas dolgot tettek a részeg szurkolók a magyar focipályán

Botrányos véget ért tavaly tavasszal egy megyei III-as futballmeccs Nógrádsipeken: ittas drukkerek megkergették, majd fejbe is rúgták az egyik hazai játékost – írja a nool.hu. A meccs 85. percében az egyik sipeki labdarúgó összetűzésbe keveredett három ittas szurkolóval, azok ekkor berohantak a pályára. Megkergették a labdarúgót, aki el is esett, ekkor az egyik vandál drukker fejbe is rúgta a földön fekvő focistát.

Fotó: Illusztráció

A Balassagyarmati Járási Ügyészség a bántalmazó férfi ellen nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette, társai ellen pedig – mivel a pályára jogosulatlanul léptek be – rendbontás vétsége miatt emelt vádat. Az ügyészség pénzbüntetés mellett azt szeretné, ha az érintett drukkereket kitiltanák az MLSZ rendezvényeiről.