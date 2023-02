Mi történt? Hosszú Katinka komoly változást jelentett be

Továbbra sem tudni, mennyit és hol edz, de hosszú hallgatás után megszólalt Hosszú Katinka a terveiről. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő a Nemzeti Sportnak beszélt arról, hogy esze ágában sincs abbahagyni a sportot, s noha idén már 34 éves lesz, még elgondolkozik a 2024-es, párizsi olimpián. Legfeljebb a célkitűzések változtak.

Fotó: Nemzeti Sport

Az úszónő elmondta korábban, hogy az aranyérmekre hajtott, tavaly a 100. nemzetközi éremről beszélt, most már kevesebbel is beéri.

– Mindig is azt mondtam, addig fogok versenyezni, amíg szeretem az úszást. Szerintem nagyon fontos, hogy a tapasztalt versenyzők a sport világában maradjanak. És nem kell feltétlenül nyerni, folyamatosan meg főleg nem: én nagyon sokat kaptam az úszástól, az elmúlt majdnem három évtizedben rengeteget tanultam a sportnak köszönhetően, most már szeretnék valamit vissza is adni belőle.

Hosszú Katinka tavaly a római Eb-n a 97. érmét szerezte meg, azóta nem indult viadalokon. Legközelebb tavasszal az országos bajnokságon bizonyíthat, amennyiben elindul.

A teljes interjút a Nemzeti Sporton itt olvashatod el.