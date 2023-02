Furcsa színek a Fradi pályán, itt a magyarázat

Hazai győzelemmel végződött a labdarúgó NB I fővárosi rangadója, a Ferencváros 3-1-re győzte le a nagy rivális Újpest csapatát. A meccs elején a hazai táborban különleges színek tűntek fel az élőképben: a zöld és a fehér mellett a piros és a kék is.

Fotó: Nemzeti Sport

A magyarázat egyszerű, a Fradi-tábornak besegített a bécsi "testvércsapat" szurkolói csoportja is, a Tornados is. Az osztrák Rapid Wien szintén zöld-fehér, de a címerükben hagyományosan ott van a piros és a kék szín is.