Autós üldözés: bedrogozva menekült a rendőrök elől a világbajnok

KARLOS NASAR !!



The 17 year young man from Bulgaria breaks the C&J record (88kg) of Lü Xiaojun,yes THE LU XIAOJUN!



Lifting 208 at Worlds,he better the previous record by 1 kg.The youth champion is now a World champion(166+208 = 374)



Lü WRs = 175,207*,378 pic.twitter.com/2ELg58j8gz