Kockabarátok – Közösség, akiket a LEGO szeretete köt össze

"A Kockabarátok egy kiállító közösség. Kiállításokat, aktivitásokat, nyári táborokat, csapatépítőket szervezünk és bonyolítunk le már 10 éve. Körülbelül 20 fő közös munkája, akik saját gyűjteményüket mutatják be.

Ez egy baráti közösség, akiket a LEGO szeretete köt össze.

Most öt ember gyűjteményének egy része kerül ki.

A tagok többsége 10-15 éve gyűjti és építi a saját legóit.

A kiállításokon mindig törekszünk arra, hogy minél több témát meg tudjunk jeleníteni a DUPLO-tól a Cityn át a Technicig, ezzel lekötve a legkisebbeket és a felnőtteket is.

Azért van nagyon sok aktivitás és többféle játszóház, hogy egy többórás aktív élmény legyen az egész családnak.

Várjuk a gyerekeket az építőpályázatra és a helyi gyűjtőket is, ha szeretnék megmutatni féltett kincseiket.

A kvíz segítségével játszva vezetjük végig a látogatókat a kiállítás termein.

A börzén pedig be tudnak szerezni nagyon sok legóval kapcsolatos elemet vagy kiegészítőt."

Belépődíj: Diák 1 500 forint, felnőtt 2 000 forint, családi belépő 5 500 forint.

Jegyvásárlás a helyszínen lehetséges.

Időpont: március 22.

Helyszín: Angyalföldi Gyermek- És Ifjúsági Ház (Dagály utca 15a, Budapest 1138)