Idegenvezetők világnapja - A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara programsorozata

"Idén február 21-én ünnepeltük idegenvezetőinket, akik oroszlánszerepet vállalnak nap, mint nap Budapest népszerűsítésében a külföldi és a hazai turisták körében. Az Idegenvezetők világnapján induló programsorozat lehetőséget ad az idegenvezetők kulcsfontosságú értékteremtő és közvetítő munkájának bemutatására, akik számos vezetett sétán, buszos és hajós városnézések során mutatják be résztvevőinknek a főváros kereskedelmének, és iparának fejlődését.

Továbbra is elkötelezettek vagyunk abban, hogy egy világvároshoz méltó, magas színvonalon mutassuk be Budapest értékeit és segítsük ebben az idegenvezetők jövő generációját is. Ennek érdekében az egyes programok vezetésében együttműködünk a SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szakgimnázium, a BZSH Külkereskedelmi Technikum, a BKSZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum, a FOCUS Szakképző Iskola, Technikum és Oktatóközpont, valamint a BGSZC Pesterzsébeti Technikum szakoktatóival és tanulóival."

Időpont: február 20-23.

További részletek itt: https://bkik.hu/idegenvezetok