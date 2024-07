Játszó- és beszélgető kör anyukáknak, kismamáknak

"Szeretettel várunk benneteket 0-3 év közötti gyermeketekkel a következő szabadtéri játszókörön is. A Vízivárosi Klub nyári szünetre ment, ezért az alkalmainkat ritkábban és a Millenáris parkban, a Nemzeti táncszínház melletti füves területen fogjuk megrendezni.

A klub ideje alatt szakképzett babahordozási tanácsadónktól is kérdezhetsz, segíteni tudunk kötés javításban, hordozóeszköz beállításban. Ha van ilyen igényed, kérlek jelezd nekünk előre üzenetben! Ha szeretnél hordozót kölcsönözni, kölcsönzési szándékodat is kérjük jelezd előre üzenetben!

A részvétel ingyenes.

A helyszín bababarát, babakocsival is kényelmesen elfértek.

Mosdót a Nemzeti Táncszínházban lehet használni.

Várunk Benneteket, kapcsolódjatok (ki) velünk!"

Időpont: július 8., 10.00-11.30

Helyszín: Millenáris Park, Nemzeti Táncszínház mellett (Budapest, Kis Rókus u. 16-20, 1024)