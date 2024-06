Indul a Generali Gyerek Sziget

A nagyszínpadon péntek délelőtt kezdődnek a koncertek a Kiflihajó produkciójával, délután a Kalimpa Színház mesekoncertje hallható, utána pedig Halász Judit hozza el legnépszerűbb dalait – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. A három nap alatt a Hajógyári-szigeten fellép az Apacuka együttes, a Kiskalász zenekar, valamint Farkasházi Réka és a Tintanyúl is.

A legifjabbakat babajátszóházzal várják, a különböző területek szakemberei mozgásfejlesztéssel, tanácsadással is segítik a szülőket.

A sportos programok sora több újdonsággal, többek között a Gymnathlon programmal is bővült. A Generali Nagy Családi Kalandjáték egy hatállomásos játék, amelynek során a gyerekek találkozhatnak ügyességi, logikai és kreatív feladatokkal is, és megtanulhatnak jól segíteni. A játék végén a The Human Safety Net Adománybüfében lesz lehetőség egy jó ügyet támogatni – a cél egy nyári szülő-gyermek tábor megvalósítása a nehéz helyzetben lévő családok számára.

Az anyukákat hordozós fitnesz-program, a gyerekeket óriás ugrálóvár és akadálypálya is várja. A cserkésztáborban számháborút szerveznek, továbbá az érdeklődőket társas játszó sarok is várja játékmesterekkel.

Időpont: június 21-23. között

Helyszín: Budapest III. kerület, Hajógyári sziget