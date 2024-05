Újra Figurafeszt! A hely, ahol bővül a gyűjteményed!

Június 1-jén hetedszer is jelentkezik az igazi Figura és Játékfeszt. A rendezvényt most is a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpontban tartják, mintegy 800 négyzetméteren. Szeretettel várnak mindenkit, aki gyűjti, keresi, kedveli a játékokat, legyen az kicsi vagy „felnőtt gyerek”.

Fotó: facebook

Star Wars, Marvel, DC és egyéb figurák, Lego cuccok, Transformers, G.I.Joe, Tini Nindzsa Teknőcök, Playmobil, kisautók, gyűjtői cuccok, figura printek, de voltaképpen bármilyen régi és új gyűjtői játék előfordulhat. Gyere el és gyarapítsd a gyűjteményed. Találkozz gyűjtőtársaiddal!

A rendezvényen természetesen a jól megszokott programok is elérhetőek lesznek: Lego sarok, ingyenes arcfestés a gyerekeknek, jelmezesek, videójáték sarok és nyereményjáték, de készülnek új programokkal is!

Felnőtt belépő (14 éven felülieknek): 1500 forint, Gyerek belépő (6-14 év): 500 forint (6 éven aluli gyermekeknek ingyenes)

Időpont: június 1., 10.00

Helyszín: Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.