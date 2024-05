Örömtánc - mozgás, öröm, agytorna 50-100 éves korig

Egy újfajta közösségi tánc, amely a testre és a lélekre egyaránt pozitívan hat. Ilse Tutt (német táncpedagógus) az 1970-es években dolgozta ki ezt a mozgásformát az idősebb korosztály számára. Magyarországon az első oktatók 2017-ben végeztek, s mára nálunk is egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

Az új tánclépések és a koreográfiák, az állandó partnercsere folyamatosan edzésben tartják az agyunkat, s így nyújtanak védelmet a szellemi leépülés ellen. A legújabb orvosi kutatások szerint a rendszeres tánc csökkenti a leghatékonyabban (76%-ban) a demencia kialakulásának az esélyét. MR vizsgálatok bizonyítják, hogy már egy 6 hetes táncolás is aktivizálja az agy addig nem használt területeit. Az állandó tanulás javítja a térbeli orientációt, az egyensúlyérzéket, a koncentrációképességet, a rövidtávú memóriát, az állóképességet (egy foglalkozáson 4-5 km-t is megteszünk). A zenére végzett közös mozgás fejleszti a társas kapcsolatokat. Olyan hormonok termelődését indítja el, amelyek javítják a hangulatot, oldják a félelem, a gátlás, a magány érzését, örömöt váltanak ki. Nincsenek elvárások, teljesítménykényszer. Így a sikerélmény és a jókedv biztosított. A foglalkozásokat a zenék, a táncok (keringő, rumba, samba, rocki, bachata, cha-cha-cha stb.) és a formák (sor, páros, ülő és körtánc) sokfélesége jellemzi. Ez nem egy hagyományos táncóra. Nincs szükség előzetes tánctudásra, egyedül is el lehet jönni, és bármikor be lehet kapcsolódni. Élvezzük együtt a tánc örömét!

A foglalkozást tartja: Timár Zsuzsa szeniortánc oktató

Keddi napokon 10.00-11.00 óra.

Információ és jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga szervező +36 20/ 249 1580

Időpont: május 28., 10.00

Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria (Budapest, Templom u. 2, 1028)

További időpontok:

2024. május 28.

2024. június 04.

2024. június 11.

2024. június 18