Belvárosi odaadó-ringató nap - gyerekkoncert, mesemondás is lesz!

"Hogy miért belvárosi? Mert Belváros Önkormányzata látja vendégül ezt a programot, sőt sok különlegességgel készül a kicsik és nagyok számára!

Miért Odaadó-Ringató? Mert elindítottuk a Civilút Alapítvánnyal karöltve az idős otthonokban tartott Ringató foglalkozásainkat országszerte. A Civilút idősügyi programja az Odaadó. Így már érthető a név ugye?

Fotó: facebook.

Szeretnénk nektek megmutatni milyen sok értéket jelent, ha kapcsolódhatunk az időseinkhez. Nagyik, papik, dédik és a kicsik mindig is egy húron pendültek! Nekik mindig van idejük egymásra! Mindemellett az Év Fája díjra jelölt platán alatt is hűsölhettek kedvetekre, ahol mesés programmal is vár titeket a Belvárosi Közösségi Tér.

Mi várható?

Részletes program:

10:00 V.30 Belvárosi Sportközpont bemelegítő gyakorlatai minden korosztálynak

10:30 A házigazda Belváros-Lipótváros Önkormányzata köszönti a résztvevőket,

Rövid beszédet mond Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár és Gróh Ilona, az Odaadó-Ringató Program képviseletében

10:40 Ringató gyerekkoncert, közreműködik a Zánkai Szenior Kórus

11:30 Zánkai Szenior Kórus - Balatoni népdalcsokor

11:40 Belvárosi szenior mesemondó program, Kreil Melinda vezetésével: Mese a platán alatt

12:00 A belvárosi szenior tánckar bemutatója, Tóth Krisztina Apollónia vezetésével

Kísérőprogramok:

- Odaadó-Ringató fotókiállítás a Ringató sátrában

- Civilút Alapítvány sátra szemléletformáló programokkal, kvízjáték nyereménnyel

- Belvárosi Közösségi Tér kézműves programja

- V.30 Belvárosi Sportközpont átmozgató programjai a család minden tagjának

- A BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság és a Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület kitelepült családi programjai

- Belvárosi Közösségi Tér Családbarát Specialty Kávézó

Az Év Fája vetélkedő döntőse az Olimpia park 61 éves, 18 méteres platánja!

10:00 – 10:30 Séta Megyeri Szabolcs főkertésszel – a park és a döntős fa bemutatása

10:30 – 12:30 Kvízjáték - Ki mit tud az Olimpia park platánjáról?

12:45 Kvízjáték nyereménysorsolás"

Időpont: szeptember 10.

Helyszín: Olimpia Park