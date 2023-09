AI – A médiafogyasztás mesterséges színezéke

„Mi lesz a következő »big thing« a médiában? Minden új, ami annak látszik? Kiken és min múlik, hogy a megjósolt médiaváltozások tényleg bekövetkeznek-e? Kiknek a felelőssége, hogy ezek a változások milyen hatásokat válthatnak ki? Mikor kell elkezdeni készülni a média új »korszakaira« és hogyan”? – Ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket beszélünk meg kötetlenül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézete által elindított klubbeszélgetés-sorozat, a Médiamítoszok estjein.

Fotó: facebook

Virtuális asszisztensekkel intézhetjük az ügyeinket, szövegeket, képeket, hangot vagy zenét generálhatunk a mesterséges intelligencia segítségével, személyre szabott tartalmakat fogyaszthatunk gyorsan és könnyedén. Az AI alkalmazása új távlatokat nyit, ugyanakkor néhány ajtót be is csuk számunkra: alapjaiban változtatja meg, hogy milyen készségeket tudunk hasznosítani a jövőben, milyen területeken válthatja ki az emberi munkaerőt, és hol lesz szükség továbbra is az emberi kreativitásra, miközben ahhoz is hozzá kell szoknunk, hogy amit valóságosnak hiszünk, már egyáltalán nem biztos, hogy az. Mindez különösen igaz a technológiai változásokra egyébként is érzékeny médiaipar területén.

Hogyan reagálnak a média intézményei a mesterséges intelligencia rohamos fejlődésével megjelenő kihívásokra? Hogyan alakul át a médiafogyasztás, hogyan változnak a felhasználói igények? Mire kell figyelniük a médiapiaci szereplőknek, hol alkalmazható a mesterséges intelligencia, és hol van szükség továbbra is az emberi munkaerőre? Hogyan forradalmasítja az AI a tartalomgyártást, lesznek-e még a jövőben is újságírók, hírszerkesztők vagy reklámszakemberek? Hol szólhat bele ebbe a folyamatba a jog? A Médiamítoszok beszélgetéssorozat következő alkalmán hasonló kérdéseket járunk körbe.

További részletek itt olvashatók.

Helyszín: Scruton V.P. (1053 Budapest, Veres Pálné u. 12.)

Időpont: szeptember 19., 18.00–20.00