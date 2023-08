Budaörsi Airshow - különleges légibemutatók, földi látványosságok!

Egész napos családi rendezvényre várják az érdeklődőket.

Fotó: Facebook

"Ízelítő a programokból:

MVM és MVM NEXT Retro Sky Team - Beech expeditor - Hawks of Romania aerobatic team - T-28 Trojan - Besenyei Péter és Veres Zoltán műrepülő bemutatói - MVM és MVM NEXT Helikopteres Jet Ranger - Egész napos helikopteres sétarepülés - Oldtimer repülők- és harci járművek kiállítása - Gyermeksziget, gyerek-kvíz értékes nyereményekkel - Meglepetés programok égen és földön kicsiknek és nagyoknak - Gasztroudvar, repülős ajándéktárgyak színesítik az idei eseményt is.

A belépés díjmentes!

Várunk a Budaörsi repülőtéren 2023. augusztus 19-én!"