Cseresznyeszedő ünnep – Feneketlen-tavi lekvárfőzés és piknik

„Tudjátok, hogy mennyi olyan termésű növény, fa, bokor vesz minket körül a városunkban, amik nemcsak hasznosak, de ehetőek is? A közös városunk a közös lehetőségeink tárháza. Nem csak utcák, parkoló autók és rohanás vesz minket körbe a mindennapokban. Megannyi lehetőség áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy ne csak éljünk a városunkban, de meg is éljük annak minden lehetőségét. Éppen ezért június 10-én cseresznyeszedésre és közös lekvárkészítésre várunk titeket a Feneketlen-tó partjára.

Fotó: Facebook

Program:

15.00 Közös cseresznyeszedés a Feneketlen-tó melletti cseresznyefáról.

15.30 – Cseresznyemagozás és ismerkedés az ehető városi növényekkel.

Miközben kimagozzuk a lekváralapot, megismerkedünk a városban található gyümölcsfákkal és ehető növényekkel. Ebben segítségünkre lesznek a Common Jam projekt tagjai, akik budapesti gyümölcsfák terméseit szüretelik le, majd dolgozzák fel és tartósítják. A projekthez 2022-ben Bíró Anna is csatlakozott, aki azon dolgozik, hogy a XI. kerület gyümölcsfáit felhelyezze egy online térképre, így közelebbről megismerkedünk a kerületi gyümölcsfákban rejlő lehetőségekkel is. A beszélgetőtársak: Bíró Anna, Fajgerné Dudás Andrea és Szabó Eszter Ágnes, a Common jam map csapata, Illés Zsófi, a Collective Planttől.

16.30 – Lekvárfőzés. A kimagozott és megmosott cseresznyéből közösen lekvárt készítünk.

17.30 – Közös jammelés. A jó munkáért kóstoló is jár.

15.00–18.00 – Cseresznye csoport – gyerekprogram egész délután. A cseresznye szüretéhez kapcsolódóan a legkisebbek részt vehetnek a szezonális táplálkozásról szóló játékban, de lesz nálunk memóriajáték és fakorongos hazai termény-válogató is. Emellett ismerkedünk majd hazai magokkal és gasztrohősös színező- és kitűzőkészítés várja a gyerekeket.

A programot a Felelős Gasztrohős tartja.”

Időpont: június 10., 15.00–18.00

Helyszín: Feneketlen-tó