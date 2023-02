Utazás kiállítás - ha az utazás a szenvedélyed!

A kiállítás február 23-26. között várja a látogatókat a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ legnagyobb, 20 000 négyzetméteres pavilonjában, ahova közel 100 kiállító 34 országból érkezik.

Fotó: Máthé Zoltán

A számos desztináció közül ismét kiemelkedik a két díszvendég, melyek közül a belföldi, idén a BalatonBike365 - Bringázz egész évben a Balaton környékén! A külföldi díszvendég pedig az egzotikus úticél, Madagaszkár. A kiállítás idén egy kulturális díszvendéget is bemutat, amely a Liget Budapest Projekt.

A kiállításon most először egy fesztivál sziget is lesz, amelyen több hazai fesztivál is bemutatkozik, valamint különleges promócióval is készülnek a látogatóknak. A rendezvények, amelyek részt vesznek a kiállításon: Balaton Sound, Sziget Fesztivál, Gourmet, Művészetek Völgye, Gyerek Sziget, Kerekdomb Fesztivál.

További részleteket itt olvashatsz.