5 tipp a kevesebb ráncért és kisimultabb bőrért

Fotó: hu.naturecan.com

1. tipp: A kollagén – a bőröd titkos szuperhőse

Na most, kezdjük azzal, hogy mi is az a kollagén. A tested egyik legfontosabb építőköve, ami felelős a bőr rugalmasságáért, feszességéért és hidratáltságáért. És most jön a csavar: ahogy öregszünk (khm, tapasztaltabbak leszünk), a kollagéntermelés drasztikusan csökken. 25 éves kor után már lefelé indul a görbe, és negyven felett már tényleg nem áll mellettünk az anyatermészet ezen a téren.

Mit tehetsz?

Egyszerű! Pótold, mint ahogy pótoljuk a kávét reggelente.

A kollagén étrend-kiegészítő formájában szuperül beilleszthető a napi rutinodba. Csak keverj el egy kanállal a reggeli kávédban vagy egy pohár vízben. Bőröd és ízületeid imádni fogják!

Melyiket válaszd?

Ha rám hallgatsz (márpedig ugye, miért ne hallgatnál?), próbáld ki a Naturecan kollagén por terméket. Miért pont ezt?

Hidrolizált, tehát könnyen felszívódik

Minőségi forrásból származik.

Nincsenek benne felesleges adalékok – csak ami tényleg kell.

2. tipp: Víz, víz, víz – nem csak a halaknak kell

Most komolyan, hányszor hallottad már, hogy „igyál elég vizet”? És hányszor mondtad, hogy „ma tényleg elkezdem”? Igen, én is így vagyok vele. De az igazság az, hogy a hidratált bőr = boldog bőr.

Mit csinál a víz?

Képzeld el a bőrödet, mint egy lufit. Ha tele van vízzel, feszes, sima és szép. Ha ki van száradva, akkor... hát, olyan, mint egy lufi szilveszter után. Nem túl kecsegtető.

Tipp a napi vízbevitelhez:

Legyen nálad mindig egy szép kulacs – ha csinos, szívesebben használod!

Tegyél bele pár szelet uborkát vagy citromot – máris wellness érzésed lesz tőle.

Időzítsd! Reggel egy pohár, ebéd előtt egy másik, délután megint.

3. tipp: Alvás – a természetes botox

Ugye milyen jól esik, amikor végre alszol nyolc órát? Olyan ritka esemény, hogy már-már ünnepnapnak számít. De az alvás az egyik legfontosabb szépségtrükk, amit sokszor alábecsülünk.

Mi történik, amikor alszunk?

A tested – és főként a bőröd – ilyenkor regenerálódik. Az éjszakai pihenés alatt a sejtek megújulnak, a vérkeringés fokozódik, és a bőröd szó szerint „feltöltődik”.