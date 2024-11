Mit tartalmaznak a különböző utasbiztosítási csomagok? (x)

Az utasbiztosítás tartalma

A biztosítást az utazás módjának, a tervezett programoknak megfelelően érdemes megkötni: létezik általános utasbiztosítás, síbiztosítás, veszélyes sport, vitorlázás, tengerparti nyaralás vagy éppen tengerentúli utasbiztosítás. Mielőtt meghozzuk a döntést, gondoljuk át, hogy az adott konstrukció mely elemére lehet szükségünk, így valóban személyre szabhatjuk a szerződésünket.

Egy utazás során számos probléma felmerülhet, ennek megfelelően a biztosítók is mindenre felkészülnek: lássuk, milyen esetekben lehet a segítségünkre egy utasbiztosítás.

Az utazás során mindig előfordulhatnak váratlan események / Fotó: kh.hu

Pénzügyi segítség baleset vagy betegség esetén

Kisebb sérülések bárkivel, bármikor előfordulhatnak: elég egy rossz lépés, és máris megtörtént a baj. Ugyanígy nem tudhatjuk azt sem, hogy mikor szedünk össze egy csúnya vírust vagy bakteriális fertőzést, mely, ha kezeletlenül marad, akár komolyabb következményeket is okozhat. Ha itthon vagyunk, egyszerűen felkeressük a háziorvost vagy a közeli kórház sürgősségi osztályát, és az egészségbiztosításunknak köszönhetően ingyenesen kapunk segítséget.

Ezek a szolgáltatások természetesen külföldön is elérhetőek, biztosítás hiányában azonban könnyen lehet, hogy még egy csonttörés vagy egy sürgősségi fogászati kezelés is csillagászati díjakkal jár együtt. Az utasbiztosításnak köszönhetően a meghatározott értékhatárig a biztosító fedezi a sürgősségi orvosi vizsgálat, a kórházi, fogorvosi kezelés, a betegszállítás, sőt, a halaszthatatlan műtétek költségeit is.

Betegszállítás

Amennyiben itthon kerülünk olyan helyzetbe, hogy mentővel kell minket vagy hozzátartozónkat kórházba szállítani, sok mindenért aggódhatunk, de a fizetendő díjakért biztosan nem. Külföldön azonban ez is jelentős költségekkel járhat együtt, melyet a biztosító szintén átvállalhat tőlünk.

Kutatás, mentés

Ha síelni indulunk, esetleg hegyet mászunk vagy más extrém sportot űzünk egy ismeretlen helyen, a sérülés veszélye mellett arra is fel kell készülnünk, hogy egy baleset esetén hogyan jutunk el a legközelebbi kórházba. A hegyi mentés, kutatás költségeit nem sokan tudnánk gond nélkül kifizetni, egy utasbiztosítás segítségével azonban emiatt nem kell majd aggódnunk.