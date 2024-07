5 trükk, ami a csúcsra repíti a vállalkozásodat (x)

Fotó: 123rf.com

1. Tervezz pontosan a kiadásaiddal!

Mindenképp készíts legalább egy alapszintű üzleti tervet, amelyben 6-12 hónapra vagy még több időre lebontod a költségvetésed. Határozd meg tételesen, hogy mire mennyi pénzt tudsz fordítani. A várható bevétel terén pedig inkább számolj kevesebbel, hogy a kiadásaid soha kockáztassák a pénzügyi stabilitásod. Ebben akár pénzügyi tanácsadó vagy könyvelő segítségét is kérheted, és fillérre pontosan kiszámolhatod a vállalkozásod fenntartásával és az adózással kapcsolatos költségeket is.

2. Szervezd ki a feladatokat!

Vállalkozóként előbb-utóbb be kell látni, hogy az összes teendő ellátására már nem feltétlenül lesz kapacitásod. Éppen ezért, amit csak lehet, érdemes szakemberek számára kiszervezni. Így rengeteg időt és energiát megspórolhatsz, melyet vállalkozásod további fejlesztésére fordíthatsz. Ha valamelyik területnek, például a marketingnek nem vagy a szakértője, akkor keress kifejezetten a témával foglalkozó cégeket az adott munkára.

TIPP: Ha vállalkozásoddal az e-kereskedelemben dolgozol, akkor profi webshop logisztika segítségével szerezhetsz még több elégedett vásárlót. Ugyanis napjainkban már egyre türelmetlenebbek a netről rendelők, ezért gyors és természetesen sérülésmentes szállítás nélkül nem veheted fel a versenyt a többiekkel szemben. Fordíts legalább annyi időt a webshop logisztika fejlesztésére, mint a marketing feladatokra.

3. Tartsd szemmel a konkurenciát!

Legyen szó az árazásról vagy a marketing kampányokról, időnként tanácsos szétnézni a versenytársak háza táján is. Mérd fel legalább 2-3 havonta a terepet, és próbáld meg kitalálni, hogy miben lehetnél jobb a konkurens cégeknél. Elsősorban az alacsonyabb árakkal tudnál több vevőt szerezni? Esetleg jobb minőségű termékeket vagy szolgáltatásokat tudsz nyújtani? Az általad biztosított előnyöket mindenképp emeld ki a kommunikációdban, hogy hatékonyan felkeltsd a potenciális vásárlóid és ügyfeleid figyelmét.

4. Jelölj ki reális célokat!

Kerüld el a kezdő vállalkozók hibáját, és tűzz ki elérhető és mérhető célokat. Légy ambiciózus, de maradj a realitás talaján, hiszen egy vállalkozás felfuttatása akár 1-2 évet is igénybe vehet. Gondolkozz hosszabb távlatokban, és mérj minden teljesítményt. Használd ki a modern szoftverek erejét, és monitorozd rendszeresen a weboldalad forgalmát és a marketing kampányok eredményeit is. A gyorsabb sikerélmény érdekében pedig rövidebb, akár néhány hetes célokat is kitűzhetsz.