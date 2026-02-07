RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Nem mindegy, kire bízzuk a kormányrudat!

Szerinte valami nem fér bele. Orbán Viktor egyszer már biztosan megvívta ezt a csatát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 20:45
Orbán Viktor számára kísértetiesen hasonló a jelenlegi helyzet a kétezres évek elejéhez. Amikor Gyurcsány Ferenc és Lendvai Ildikó nyilvánosan kijelentették, hogy nem lesz gázáremelés, aztán mégis lett, abban a pillanatban, ahogy hatalomra kerültek. Orbán Viktor szerint a Tisza párt is erre készül.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Orbán Viktor bevonulás
Fotó: MW

Nem lehet egyszerre az orosz gáz importját megszüntetni, és a rezsicsökkentést megtartani - mondta el Orbán Viktor, habár a Tisza szakértője, Kapitány István azt állítja, hogy a kettőt egyszerre szeretnék megvalósítani. A miniszterelnök szerint aki ilyet állít az vagy hazudik, vagy buta, de ő nem az utóbbit gondolja helyesnek.

