Orbán Viktor: Nem mindegy, kire bízzuk a kormányrudat!

Orbán Viktor számára kísértetiesen hasonló a jelenlegi helyzet a kétezres évek elejéhez. Amikor Gyurcsány Ferenc és Lendvai Ildikó nyilvánosan kijelentették, hogy nem lesz gázáremelés, aztán mégis lett, abban a pillanatban, ahogy hatalomra kerültek. Orbán Viktor szerint a Tisza párt is erre készül.

Fotó: MW

Nem lehet egyszerre az orosz gáz importját megszüntetni, és a rezsicsökkentést megtartani - mondta el Orbán Viktor, habár a Tisza szakértője, Kapitány István azt állítja, hogy a kettőt egyszerre szeretnék megvalósítani. A miniszterelnök szerint aki ilyet állít az vagy hazudik, vagy buta, de ő nem az utóbbit gondolja helyesnek.