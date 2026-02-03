Megnevettették Orbán Viktort
A miniszterelnök szerint most jön csak a java!
Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A montázsból kiderül, hogy a történet még csak a bemelegítésnél tart, megtudható, honnan lehet látni, hogy egy hely komoly, s az is, hogy a teherautó kormánya mögül is meg lehet nevettetni a miniszterelnököt.
Easy rider… Most jön csak a java!
– írta a kormányfő a frissen megosztott videója mellé. „Ez még csak a bemelegítés volt?” – hangzik el a felvétel elején a kérdés. Mire Orbán Viktor így válaszol: „Ez olyan, mint a Forma1-ben. A gumikat kicsit be kell járatni.”
További mókás pillanatokért nézd meg a videót!
