Jaber Magyarországról: „Ez a legjobb hely a világon”

Jaber az Egyesült Államokat is bejárta és megalapozta rapper karrierjét. Magyarországra pedig már tehetséges énekesként érkezett, nagy tapasztalattal, amiket még Amerikában szerzett. Jaber több neves külföldi előadóval dolgozott együtt, akiknek köszönhetően hamar nagy ismertségre tett szert. A rapper most a Borsnak elárulta, hogy szerinte Magyarországra való érkezése élete egyik legjobb döntése volt.

Jaber származása ellenére magyarnak vallja magát, mivel az emberek egyből szívükbe zárták ebben az országban (Fotó: Gábor Zoltán)

Jaber élvezi a magyar életérzést

Ez a legjobb hely a világon. Emellett az állítás mellett angolul és magyarul is kiállok. Amikor elmondom a saját véleményem és az én tapasztalataimról beszélek, akkor az a lényeg, hogy én tudtam itt nyerni. Olyan sok szeretet van a levegőben és sok lehetőséget is kaptam, illetve színpadot, ahova ki tudtam állni és mutatni tudtam azt a szeretetet, amit én Magyarországon szereztem. Remélem, mindenki megtalálja saját magának ezt az érzést, mert ez biztos, hogy található. Idejöttem egy arab országból és szembesültem, hogy magyarul kellene tanulnom, de ez is sikerült és most itt vagyunk. Beleraktam a rengeteg munkát és időt és sikerült elérnem a céljaimat

– mondta a Borsnak a Kuvaitból hozzánk költöző rapper.

Jaber nagy sikereket volt képes elérni az országban, amiket kemény munkával és alázattal sikerült megszereznie. A fiatalok körében nagy ismertségnek örvendő énekes azonban elég nehéz körülmények között nőtt fel, mivel gyerekkorát eléggé meghatározta a hazájában zajló háború. Jaber elmondása szerint nagyon fontos a következő generációnak, hogy ne folyjunk bele a szomszédos háborúba.

Jaber és Radics Béla szombaton a Fidesz disznóvágásán találkoztak (Fotó: Gábor Zoltán)

Jaber nemet mond a háborúra

Ha háborúzunk, akkor nem lehet szerezni pénzt és nem lehet dolgozni. Én egy jó életet keresek. Hála Istennek, minden nap fel tudunk kelni és van egy célunk, egy elképzelésünk, hogy mit szeretnénk építeni a gyerekeinknek és a következő generációnak. Szerintem fókuszáljunk magunkra és maradjon meg ez a szeretet és tisztelet egymás között, még akkor is, ha mást gondolunk valamiről. Ha külföldön találkozok valakivel, aki magyar, akkor segíteni fogok neki bármilyen helyzetben

– fejtette ki véleményét a tehetséges rapper.



