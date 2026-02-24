Ijesztő számok: Orbán Viktor az orosz-ukrán háború áldozatairól beszélt

Napra pontosan négy éve tört ki az orosz-ukrán háború. Ennek kapcsán osztott meg egy videót Magyarország kormánya a Facebookon. Orbán Viktor miniszterelnök mellbevágó adatokat közölt, miközben hangsúlyozta: „Rendkívül kegyetlen és rendkívül durva háború zajlik. Minden héten meghal a két oldal áldozatainak számát összeadva 9000 ember. (...) Egy hónapban meghal 36 ezer ember. (...) Egy évben meghal, illetve hadirokkant lesz 400 ezer ember...”

„Rendkívül kegyetlen és rendkívül durva háború zajlik” – fogalmazott Orbán Viktor a z orosz-ukrán háborúról (Fotó: NurPhoto via AFP)

Legyen minél előbb béke!

– olvasható a videó mellett a magyar kormány álláspontja. Nézd meg a videót!