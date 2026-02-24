Ijesztő számok: Orbán Viktor az orosz-ukrán háború áldozatairól beszélt
„Rendkívül kegyetlen és rendkívül durva háború zajlik” – fogalmazott a miniszterelnök.
Napra pontosan négy éve tört ki az orosz-ukrán háború. Ennek kapcsán osztott meg egy videót Magyarország kormánya a Facebookon. Orbán Viktor miniszterelnök mellbevágó adatokat közölt, miközben hangsúlyozta: „Rendkívül kegyetlen és rendkívül durva háború zajlik. Minden héten meghal a két oldal áldozatainak számát összeadva 9000 ember. (...) Egy hónapban meghal 36 ezer ember. (...) Egy évben meghal, illetve hadirokkant lesz 400 ezer ember...”
Legyen minél előbb béke!
– olvasható a videó mellett a magyar kormány álláspontja. Nézd meg a videót!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre