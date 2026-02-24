RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: négy éve tart az értelmetlen öldöklés, sok százezer halálos áldozattal

Négy éve tört ki az orosz-ukrán háború.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
Módosítva: 2026.02.24.
orosz-ukrán háború Zelenszkij Orbán Viktor

Gyászos évforduló a mai, melyet még gyászosabbá tesz az ukrán elnök – erre utalnak Orbán Viktor miniszterelnök szavai a Facebook-oldalán, ahol 2022. február 24-én kirobbant orosz-ukrán háború kapcsán posztolt.

Orbán Viktor
Orbán Viktor: négy éve tart az értelmetlen öldöklés, sok százezer halálos áldozattal (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

„Négy éve tört ki az orosz-ukrán háború. Négy éve tart az értelmetlen öldöklés, sok százezer halálos áldozattal. Négy éve nyögi az európai és a magyar gazdaság a háború hatásait. Magyarország a kezdettől fogva a béke oldalán állt. Ehhez képest Zelenszkij elnök ma, az évforduló napján is Magyarországot zsarolja és fenyegeti. Mindezt azért, mert kimaradunk a háborúból, mert nem adunk pénzt Ukrajnának és mert nem mondunk le az olcsó orosz energiáról. Tegnap óta ráadásul az is világossá vált, hogy a teljes ellenzék beállt az ukránok mellé, a Tiszával együtt. Az ő céljuk, hogy káosz, üzemanyaghiány és benzinár-emelkedés legyen a választások előtt. Ezért Zelenszkij oldalára álltak, a magyar emberekkel szemben. Így állunk négy évvel a háború kirobbanása után. Ezek után nem lehet kérdés: áprilisban a Fidesz a biztos választás.”
– írta Orbán Viktor.

 

