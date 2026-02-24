RETRO RÁDIÓ

Erős válaszlépésekkel reagált a magyar kormány az ukrán zsarolásra

A kormány lépett: nem hagyja, hogy Ukrajna káoszt idézzen elő hazánkban.

2026.02.24.
Magyarország újkori történetében példátlan zsarolással kell szembenéznie hazánknak. Az ukrán vezetés ugyanis úgy döntött, hogy nem indítják újra a Barátság vezetéken történő kőolajszállítást. A politikai döntés hátterében az húzódik meg, hogy Zelenszkijék káoszt akarnak előidézni Magyarországon. Ezzel is elősegítve a Tisza Párt választási győzelmét. Magyar Péterék ugyanis esküt tettek, hogy kormányon pénzt és fegyvert adnának Kijevnek, és támogatnák az ukránok uniós csatlakozását. A magyar kormány azonban nem nézi ezt tétlenül: míg a baloldal Ukrajna pártján áll, addig Orbán Viktor és a magyar kormány a magyar érdekeket tartja szem előtt. 

Az ukrán vezetés nagyon örülne, ha energiakáosz lenne Magyarországon. Számításaik szerint ez kormányváltást okozna, és olyan kormány jönne a Tisza Párt személyében, amely minden óhajukat és parancsokat szó nélkül teljesítené (Fotó: Martin Divisek / MTI)

Orbán Viktor is fontos szerepet szánt a hétfői parlamenti beszédében az ukrán zsarolásnak, és az arra tett magyar válaszlépéseknek. A miniszterelnök elmondta:

Brüsszel a tagállam Magyarország helyett az unión kívüli Ukrajna oldalára állt!

A miniszterelnök elmondta azt is: a kormány az ukránok által előidézett vészhelyzetet elhárította. A stratégiai olajtartalékokat megnyitották, az ország energiaellátását biztosították.

Most mindenki láthatja, átélheti a valóságban, mit is jelent a leválás az orosz energiáról: az veszélyhelyzetet idézne elő, és anyagilag magyar családok százezreit tenné tönkre. Az ezer forintos benzinár és a többszörösére nőtt háztartási rezsiszámla a családok számára egyértelműen kifizethetetlen lenne

– mondta, majd megjegyezte: a nagy nyugati energiacégek, mint a Shell ezen jól keresnének, de a magyarok megszenvednék. A kormány márpedig nem az energiacégek vagy a Shell, hanem az emberek oldalán áll – hangsúlyozta Orbán Viktor, ismertetve, hogy hétfő reggel a nyugati és az orosz olaj közötti árkülönbözet hordónként 13 dollár volt.

Aki azt állítja, hogy a rezsicsökkentés orosz energia nélkül is fenntartható, vagy szamár vagy hazudik

– jelentette ki Orbán Viktor, akinek szavait a Ripost idézte. A kormány válaszlépéseiről szólva elmondta: 

  • Szlovákiával egyeztetve leállították az Ukrajnába irányuló dízelszállítmányokat.
  • Ezen túl a kormány megvétózta az Ukrajnának korábban Magyarország részvétele nélkül, bennünket nem terhelő módon megítélt 90 milliárd euró folyósítását.
  • Továbbá a kormány hétfőn megvétózta az elfogadás előtt álló 20. háborús szankció csomagot is. Kiemelte:

 hétfőn Brüsszelben bejelentették, hogy amíg Ukrajna nem engedi át az orosz kőolajat Magyarországra, addig minden Ukrajnát támogató brüsszeli döntést meg fognak akadályozni.


 

