Szentkirályi Alexandra: Elég volt a háborús őrületből!
Súlyos, egész életében tartó szívbetegsége volt a beregszászi Reben Zsoltnak, ami miatt felmentették a katonai szolgálat alól, az ukrán sorozókat ez azonban nem érdekelte. A háború borzalmairól beszélt Szentkirályi Alexandra.
„Semmi nem maradhat következmények nélkül” - kezdi Szentkirályi Alexandra a sokkoló, ukrajnai kényszersorozás miatt elhunyt újabb halálhírről. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője elmondta: a kényszersorozásban résztvevő ukránokat Magyarországról haladéktalanul kiutasítják.
Brüsszel kész a háború meghosszabbítására
Tragédiák vezettek oda, hogy ezt a döntést meghozta a kormány: néhány napja újabb magyar esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának. A beregszászi Reben Zsoltnak súlyos, egész életében tartó szívbetegsége volt, ami miatt felmentették a katonai szolgálat alól, ám az ukrán sorozókat ez nem érdekelte. Erőszakkal elhurcolták az utcáról, és néhány nappal később egy kiképzőközpontban, távol a fronttól, életét vesztette. A gyászoló családjának minden segítséget megadunk. Miközben egyre több magyar honfitársunkat veszítjük el a háború borzalmai miatt, Ukrajna újabb és újabb követelésekkel áll elő, pénzt követel és Brüsszel kész is a háború meghosszabbítására. Mi azonban nem akarunk több tragédiát! Elég volt a háborús őrületből, nem hiába akartunk kezdettől kimaradni a háborúból és ez a jövőben is így lesz, ha a Fidesz marad kormányon. Legyen végre béke, el a kezekkel a magyaroktól!
– nyilatkozta Szentkirályi Alexandra.
