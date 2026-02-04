RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Elég volt a háborús őrületből!

Súlyos, egész életében tartó szívbetegsége volt a beregszászi Reben Zsoltnak, ami miatt felmentették a katonai szolgálat alól, az ukrán sorozókat ez azonban nem érdekelte. A háború borzalmairól beszélt Szentkirályi Alexandra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 17:40
háborúpárti plakátkampány kényszersorozás ukrajna

„Semmi nem maradhat következmények nélkül” - kezdi Szentkirályi Alexandra a sokkoló, ukrajnai kényszersorozás miatt elhunyt újabb halálhírről. A  Fidesz fővárosi frakcióvezetője elmondta: a kényszersorozásban résztvevő ukránokat Magyarországról haladéktalanul kiutasítják. 

Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Brüsszel kész a háború meghosszabbítására

Tragédiák vezettek oda, hogy ezt a döntést meghozta a kormány: néhány napja újabb magyar esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának. A beregszászi Reben Zsoltnak súlyos, egész életében tartó szívbetegsége volt, ami miatt felmentették a katonai szolgálat alól, ám az ukrán sorozókat ez nem érdekelte. Erőszakkal elhurcolták az utcáról, és néhány nappal később egy kiképzőközpontban, távol a fronttól, életét vesztette. A gyászoló családjának minden segítséget megadunk. Miközben egyre több magyar honfitársunkat veszítjük el a háború borzalmai miatt, Ukrajna újabb és újabb követelésekkel áll elő, pénzt követel és Brüsszel kész is a háború meghosszabbítására. Mi azonban nem akarunk több tragédiát! Elég volt a háborús őrületből, nem hiába akartunk kezdettől kimaradni a háborúból és ez a jövőben is így lesz, ha a Fidesz marad kormányon. Legyen végre béke, el a kezekkel a magyaroktól!

– nyilatkozta Szentkirályi Alexandra.

 

