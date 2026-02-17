Elindult a visszaszámlálás és a feliratkozás: jön a Magyar Péter képregény, az Én, a kétarcú
Előzetes is lesz a Nemzeti Ellenállás Mozgalom képregényéhez.
Elindult a honlap, elindult a regisztráció, elindult a visszaszámlálás! A Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Én, a kétarcú címmel képregényt indít Magyar Péterről!
„Nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbuknak, de mi bemutatjuk az igazságot! «Én, a kétarcú» címmel képregényt indítunk Magyar Péterről! Hamarosan a boltokban!” – olvasható a Nemzeti Ellenállás Mozgalom közösségi oldalán.
Egyúttal elindult a ketarc.hu című honlap, ahol a visszaszámláló alatt regisztrálni lehet az előzetesért.
