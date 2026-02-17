RETRO RÁDIÓ

Elindult a visszaszámlálás és a feliratkozás: jön a Magyar Péter képregény, az Én, a kétarcú

Előzetes is lesz a Nemzeti Ellenállás Mozgalom képregényéhez.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 16:34
Magyar Péter kétarcú képregény

Elindult a honlap, elindult a regisztráció, elindult a visszaszámlálás! A Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Én, a kétarcú címmel képregényt indít Magyar Péterről!

Fotó: Nemzeti Ellenállás Mozgalom

„Nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbuknak, de mi bemutatjuk az igazságot! «Én, a kétarcú» címmel képregényt indítunk Magyar Péterről! Hamarosan a boltokban!” – olvasható a Nemzeti Ellenállás Mozgalom közösségi oldalán.

Egyúttal elindult a ketarc.hu című honlap, ahol a visszaszámláló alatt regisztrálni lehet az előzetesért.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu