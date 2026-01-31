Orbán Viktort így fogadták Hatvanban - videó
Háborúellenes Gyűlés volt a városban.
Telt ház Hatvanban. Köszönöm, a fantasztikus fogadtatást!
- írja Orbán Viktor a Facbookon, miután Hatvanban is telt ház várta őt.
