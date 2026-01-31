Orbán Viktor: Kimaxoltuk - videó
Soha nem látott videót tett közzé.
Orbán Viktor a Hatvan városában megtartott Háborúellenes Gyűlésről posztolt videót. Ismét telt ház volt a gyűlésen, hatalmas tömegek tették tiszteletüket.
