Less be Te is a Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögé!
Ilyen volt Hatvan 60 másodpercben.
Orbán Viktor a Facebookon foglalta össze a hatvani Háborúellenes gyűlés történéseit, összesen hatvan másodpercben. Még a Dallas is szóba került. De hogy milyen kontextusban? Azt a videóból megtudhatod.
