Orbán Viktor: Újra együtt!
Újabb kulisszafotót osztott meg Orbán Viktor.
"Újra együtt!" - írja Orbán Viktor legfrissebb Facebook posztjához, amelyen Robert Fico szlovák és Andrej Babis cseh kormányfővel látható tárgyalás közben Magyarország miniszterelnöke.
Babis frissen tért vissza az európai vezetők közé, miután a napokban átvette a cseh miniszterelnöki hivatalt.
"Andrej Babis győzelmével nagyot nőtt a Patrióták bicepsze." - írta korábban a kormányfő.
