RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Újra együtt!

Újabb kulisszafotót osztott meg Orbán Viktor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.18. 21:17
Módosítva: 2025.12.18. 21:34
Orbán Viktor Robert Fico Andrej Babis

"Újra együtt!" - írja Orbán Viktor legfrissebb Facebook posztjához, amelyen Robert Fico szlovák és Andrej Babis cseh kormányfővel látható tárgyalás közben Magyarország miniszterelnöke.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Babis frissen tért vissza az európai vezetők közé, miután a napokban átvette a cseh miniszterelnöki hivatalt.

"Andrej Babis győzelmével nagyot nőtt a Patrióták bicepsze." - írta korábban a kormányfő. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu