Menczer Tamás: Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést

A Fidesszel az is jól jár, aki nem ránk szavaz – fogalmazott Menczer Tamás. A politikus kiemelte: Orbán Viktor Washingtonban megvédte a rezsicsökkentést.

Menczer Tamás Donald Trump Orbán Viktor

„Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést! A Fidesszel az is jól jár, aki nem ránk szavaz. Magyar Péter azt is elárulja, aki szereti” – írta a közösségi oldalán a Fidesz–KDNP kommunikáció igazgatója a Magyar Nemzet szerint.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Menczer Tamás ezzel arra utalt, hogy Orbán Viktor múlt héten az amerikai elnökkel, Donald Trumppal, tárgyalt és jelentős eredményeket ért el. 

Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, és Magyarország teljes szankciómentességet kap a Török Áramlat és a Barátság vezetékek esetében.

- jelentette be a magyar miniszterelnök.

A kommunikációs igazgató Magyar Péterre vonatkozó kijelentése pedig a Tisza Párt adatkezelési botrányára hívta fel a figyelmet. Százezerszámra kerültek nyilvánosságra és illetéktelen ukrán kezekbe magyar állampolgárok érzékeny személyes adatai.

Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor a digitális polgári köröknek küldött vasárnapi körlevelében hangsúlyozta: aki adatokat gyűjt, adatkezelővé válik, és felelősséggel tartozik értük.

Mert ami egyszer kint van, az kint van. Nem lehet visszacsinálni. Az ukrán érintettség miatt nemzetbiztonsági kérdés is, ki kell vizsgálnunk

– fogalmazott a miniszterelnök.

 

 

