Menczer Tamás: Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést
A Fidesszel az is jól jár, aki nem ránk szavaz – fogalmazott Menczer Tamás. A politikus kiemelte: Orbán Viktor Washingtonban megvédte a rezsicsökkentést.
„Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést! A Fidesszel az is jól jár, aki nem ránk szavaz. Magyar Péter azt is elárulja, aki szereti” – írta a közösségi oldalán a Fidesz–KDNP kommunikáció igazgatója a Magyar Nemzet szerint.
Menczer Tamás ezzel arra utalt, hogy Orbán Viktor múlt héten az amerikai elnökkel, Donald Trumppal, tárgyalt és jelentős eredményeket ért el.
Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, és Magyarország teljes szankciómentességet kap a Török Áramlat és a Barátság vezetékek esetében.
- jelentette be a magyar miniszterelnök.
A kommunikációs igazgató Magyar Péterre vonatkozó kijelentése pedig a Tisza Párt adatkezelési botrányára hívta fel a figyelmet. Százezerszámra kerültek nyilvánosságra és illetéktelen ukrán kezekbe magyar állampolgárok érzékeny személyes adatai.
Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor a digitális polgári köröknek küldött vasárnapi körlevelében hangsúlyozta: aki adatokat gyűjt, adatkezelővé válik, és felelősséggel tartozik értük.
Mert ami egyszer kint van, az kint van. Nem lehet visszacsinálni. Az ukrán érintettség miatt nemzetbiztonsági kérdés is, ki kell vizsgálnunk
– fogalmazott a miniszterelnök.
