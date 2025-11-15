RETRO RÁDIÓ

"Hadba akarják állítani Magyarországot” – kampány a háborúpárti politika ellen

Győrben tartott sajtótájékoztatót Lajkó Fanni, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom országos kampányát mutatta be. Ursula von der Leyen, Zelenszkij, Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz „összefogtak a háború támogatására”, a Tisza Párt pedig „kiszolgálja a brüsszeli parancsokat”.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 09:29
Módosítva: 2025.11.15. 10:16
Magyar Péter Ruszin-Szendi Romulusz Háborúellenes Gyűlés Volodimir Zelenszkij

Egyértelmű bizonyítékai vannak annak, hogy európai vezetők háborús útra akarják terelni Magyarországot - írja a Ripost.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz összefogtak a háború támogatására
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz összefogtak a háború támogatására

Lajkó Fanni úgy fogalmazott:

Ursula von der Leyen többször és egészen világosan kimondta: több pénzt és több fegyvert kell küldeni Ukrajnába. Az EU-tagállamoknak öt évet adott arra, hogy felkészüljenek erre a háborúra. Szó szerint hadba akarja állítani Magyarországot

Szerinte Brüsszel úgy tekint a háborúra, mintha az „ukrán Európa háborúja is lenne”, és elvárná, hogy Magyarország is „felszálljon erre a vonatra”.

Lajkó  a Tisza Pártot a „brüsszeli háborús parancs” végrehajtójának nevezte.

A Tisza Párt kiszolgálja ezt a parancsot, a képviselőik pedig még büszkén is hirdetik ezt ukrán zászlóshajókon

Külön kitért Ruszin-Szendi Romuluszra, , aki  egy veszélyes jövőképet vázolt fel a fiataloknak.

Ruszin-Szendi világossá tette: visszahozná a sorkatonaságot. Azt mondta, hogy ha kell, berántanak mindenkit. Mi ebből a háborús jövőből nem kérünk

Lajkó kihangsúlyozta: Brüsszel már „kiköltekezett”, az európai gazdaság pedig súlyos károkat szenvedett. Így most a kontinens lakosságától próbálják beszedni a háború költségeit.

Irdatlan mennyiségű pénzt küldtek Ukrajnába, és ezt valahonnan pótolni kell. Európa-szerte adóemelésekkel fizettetnék meg a saját háborús politikájuk árát

 

A Tisza Pártot ezzel kapcsolatban is bírálta, felidézve Tarr Zoltán, a párt alelnökének nyilatkozatát.

A Tisza párt itthon is végrehajtaná a brüsszeli adóemeléseket. Tarr Zoltán kimondta: többkulcsos személyi jövedelemadót vezetnének vissza. És úgy fogalmazott: ‘választást kell nyerni, és utána mindent megteszünk’. Ez felháborító

Lajkó Fanni kitért a frissen kirobbant ukrajnai korrupciós ügyekre is, amelyek szerinte bizonyítják, hogy az Európából érkező támogatások rossz helyre mennek.

Óriási korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát. Tudjuk, hogy ezek a pénzek Zelenszkij üzlettársainak és barátainak zsebébe landolnak. Több kormánytag is lemondott

Magyarország sem csatlakozni nem akar  a háborúhoz, sem annak árát nem akarja átvállalni.

Mi, magyarok nem szeretnénk sem a háborúhoz csatlakozni, sem a háború árát fizetni


Ezért indították útjára a Nemzeti Ellenállás Mozgalommal közös plakátkampányt, amely a következő napokban országosan is látható lesz.

A jövő héttől a közösségi médiában is kezdünk, és ma mobilplakátokat is kihelyezünk Magyar Péter tüntetésének helyszínére

  • Von der Leyen háborúba készítené fel Európát,  Magyarországot is bevonnák
  • A Tisza Párt Brüsszel utasításait hajtja végre, beleértve adóemeléseket és katonai vállalásokat
  • Ruszin-Szendi sorkatonaságot hozna vissza, „ha kell, mindenkit berántanak”
  • Brüsszel a háború árát az európaiakkal fizettetné meg, köztük a magyarokkal
  • Ukrajnában súlyos korrupciós botrány zajlik,  a támogatások rossz helyre kerülnek
  • Elindult a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampánya, plakátokkal 

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu