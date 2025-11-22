Kubatov Gábor várva várt bejelentést tett
Ez sokakat érint.
Kubatov Gábor Facebook videójában jelentette be, hogy 2026-ban is lesz Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kongresszus. Már a napja is megvan.
Kubatov Gábor: Január 10. – Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kongresszus
A Fidesz Magyarország, sőt Európa egyik legerősebb, legjobban szervezett politikai közössége, egy erős vezetővel.
Január 10. – Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kongresszus.
2010 óta minden országos választást megnyertünk. Pontosan tudjuk, hogy mit kell tenni a hazánkért. A magyarok újra és újra bizalmat szavaztak nekünk. Mindenki tudja, hogy ez nem lehet véletlen. Hajrá magyarok! Hajrá Fidesz!
- árulta el Kubatov Gábor, hogy mikor lesz a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kongresszus.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre