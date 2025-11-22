RETRO RÁDIÓ

Kubatov Gábor várva várt bejelentést tett

Ez sokakat érint.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22. 10:58
Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kongresszus Kubatov Gábor Magyarország

Kubatov Gábor Facebook videójában jelentette be, hogy 2026-ban is lesz Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kongresszus. Már a napja is megvan.

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kongresszus: Kubatov Gábor bejelentette mikor lesz. Fotó: Földi Imre/Nemzeti Sport

Kubatov Gábor: Január 10. – Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kongresszus

A Fidesz Magyarország, sőt Európa egyik legerősebb, legjobban szervezett politikai közössége, egy erős vezetővel. 

Január 10. – Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kongresszus. 

2010 óta minden országos választást megnyertünk. Pontosan tudjuk, hogy mit kell tenni a hazánkért. A magyarok újra és újra bizalmat szavaztak nekünk. Mindenki tudja, hogy ez nem lehet véletlen. Hajrá magyarok! Hajrá Fidesz!

- árulta el Kubatov Gábor, hogy mikor lesz a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kongresszus.

