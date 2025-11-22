Kubatov Gábor várva várt bejelentést tett

A Fidesz Magyarország, sőt Európa egyik legerősebb, legjobban szervezett politikai közössége, egy erős vezetővel.

Január 10. – Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kongresszus.

2010 óta minden országos választást megnyertünk. Pontosan tudjuk, hogy mit kell tenni a hazánkért. A magyarok újra és újra bizalmat szavaztak nekünk. Mindenki tudja, hogy ez nem lehet véletlen. Hajrá magyarok! Hajrá Fidesz!