A Fidesz képviselője elvitte az önkormányzat helyett a szemetet, utána felszólították, hogy vegye le a "megcsináltam" táblát

Hónapok óta rohadt a zöldhulladék Békásmegyeren, míg végül Gyepes Ádám, a Fidesz képviselője maga szállíttatta el a zsákokat. A szemetet az önkormányzat nem szállította el, de azért lépett, hogy leszedesse a táblát.
A szemetet a Hímző utcában élők hónapok óta nézték az utcasarkon, hiába panaszkodtak a közterületen heverő zöldhulladékra. A zsákok már belerohadtak az aszfaltba, a fű kiszáradt alattuk. Gyepes Ádám, a Fidesz képviselője kamerával érkezett a helyszínre, és maga pakolta fel az elhagyott hulladékot és elszállíttatta.
Nem kérdés, ez már hónapok óta itt lehet. Be van rohadva az alja teljesen. Látjátok, még a fű is kirothadt a zsákok alatt. Szóltatok, megcsináltuk!
– mondta a képviselő első videójában.
Ám itt nem ért véget a történet. Másnapra az önkormányzat emberei jelentkeztek, de nem azért, hogy eltakarítsák a hulladékot.
Ezt nem fogjátok elhinni! Tegnap rendet tettünk a Hímző utcában. Kitettünk egy táblát: Szóltatok, megcsináltam. És mit csinál az önkormányzat? Nem a szemetet vitték el, hanem felszólítottak, hogy a táblát szedjem le!
– fakadt ki Gyepes.
A képviselő szerint a helyi baloldali vezetés a problémákat csak magyarázza, miközben ő maga próbál valódi megoldásokat adni:
Ők a problémát csak magyarázzák, én meg megoldom.
A történet harmadik felvonásában Gyepes országos ügyekre is rátért. Kiss László, Óbuda baloldali polgármestere ugyanis a MOHU sztrájkja miatt a MOL elé hordatta a szemetet tiltakozásul. Gyepes szerint ez álszent gesztus:
Érdekes módon az nem zavarja a polgármestert, amikor az önök önkormányzata nem viszi el a zöld hulladékot és a közterületi szemetet. Ilyenkor hónapokig csend van. Ezeket sokszor én magam takarítom el maguk helyett, mert az emberek rendet várnak.
Közben a MOHU újra dolgozik, a békásmegyeriek pedig azt érzik: a saját utcájukban nem a polgármester, hanem a helyi képviselő oldja meg a problémákat.
Mint azt a Metropol már többször megírta, a kerületiek sokszor már nem az önkormányzathoz fordulnak a problémáikkal, mert a Kiss László vezette baloldaltól nem kapnak soha érdemi segítséget, inkább Gyepes Ádámnak jelzik a problémát.
Az önkormányzat tétlenségét megelégelve Gyepes többször lapátot ragadott és több kerületi kátyút betömött. A gazhelyzetet is sokszor ő oldotta meg, képviselőtársaival több területen lenyírták a gazt a kerületben az önkormányzat helyett.
Szóltatok, megcsináltam
- ez már szlogen lett Gyepes Ádámnál. Az általa megoldott problémás helyzeteket általában videóval dokumentálja, és az emberek tudják, hogy fordulhatnak hozzá a kerületi problémákkal.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.