A Fidesz képviselője elvitte az önkormányzat helyett a szemetet, utána felszólították, hogy vegye le a "megcsináltam" táblát

A szemetet a Hímző utcában élők hónapok óta nézték az utcasarkon, hiába panaszkodtak a közterületen heverő zöldhulladékra. A zsákok már belerohadtak az aszfaltba, a fű kiszáradt alattuk. Gyepes Ádám, a Fidesz képviselője kamerával érkezett a helyszínre, és maga pakolta fel az elhagyott hulladékot és elszállíttatta.

A szemét hónapokig rohadt Békásmegyeren Fotó: Gyepes Ádám

Nem kérdés, ez már hónapok óta itt lehet. Be van rohadva az alja teljesen. Látjátok, még a fű is kirothadt a zsákok alatt. Szóltatok, megcsináltuk!

– mondta a képviselő első videójában.

Ám itt nem ért véget a történet. Másnapra az önkormányzat emberei jelentkeztek, de nem azért, hogy eltakarítsák a hulladékot.

Ezt nem fogjátok elhinni! Tegnap rendet tettünk a Hímző utcában. Kitettünk egy táblát: Szóltatok, megcsináltam. És mit csinál az önkormányzat? Nem a szemetet vitték el, hanem felszólítottak, hogy a táblát szedjem le!

– fakadt ki Gyepes.

A képviselő szerint a helyi baloldali vezetés a problémákat csak magyarázza, miközben ő maga próbál valódi megoldásokat adni:

Ők a problémát csak magyarázzák, én meg megoldom.

A történet harmadik felvonásában Gyepes országos ügyekre is rátért. Kiss László, Óbuda baloldali polgármestere ugyanis a MOHU sztrájkja miatt a MOL elé hordatta a szemetet tiltakozásul. Gyepes szerint ez álszent gesztus:

Érdekes módon az nem zavarja a polgármestert, amikor az önök önkormányzata nem viszi el a zöld hulladékot és a közterületi szemetet. Ilyenkor hónapokig csend van. Ezeket sokszor én magam takarítom el maguk helyett, mert az emberek rendet várnak.

Közben a MOHU újra dolgozik, a békásmegyeriek pedig azt érzik: a saját utcájukban nem a polgármester, hanem a helyi képviselő oldja meg a problémákat.

Mint azt a Metropol már többször megírta, a kerületiek sokszor már nem az önkormányzathoz fordulnak a problémáikkal, mert a Kiss László vezette baloldaltól nem kapnak soha érdemi segítséget, inkább Gyepes Ádámnak jelzik a problémát.

Az önkormányzat tétlenségét megelégelve Gyepes többször lapátot ragadott és több kerületi kátyút betömött. A gazhelyzetet is sokszor ő oldotta meg, képviselőtársaival több területen lenyírták a gazt a kerületben az önkormányzat helyett.

Szóltatok, megcsináltam

- ez már szlogen lett Gyepes Ádámnál. Az általa megoldott problémás helyzeteket általában videóval dokumentálja, és az emberek tudják, hogy fordulhatnak hozzá a kerületi problémákkal.