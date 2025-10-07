RETRO RÁDIÓ

Kocsis Máté: Ez tök jó, te ökör!

Úgy tűnik, még nagyobb a baj a Tisza adatszivárgása kapcsán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.07. 17:15
Fő a biztonság! Vagy mégsem? Úgy tűnik, a Tisza párt Tisza Világ nevű mobilalkalmazása révén rengeteg felhasználó személyes adata került ki az internetre. Ráadásul Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője most egy videót osztott meg, melyben  a Tisza Párt operatív működéséért felelős alelnöke, Radnai Márk beszél a mobilalkalmazásuk biztonságról... Úgy tűnik, adatszivárgás terén még nagyobb a baj!

KOCSIS Máté
Kocsis Mété posztolt. Úgy tűnik, még nagyobb a baj a Tisza adatszivárgása kapcsán (Fotó: Vasvári Tamás)

Radnai a felvételen hangsúlyozza, hogy az alkalmazás ujjlenyomatttal és FaceID-val védett. Erre reagálva írja Kocsis Máté:

Ez tök jó, te ökör!

Majd így folytatja a hozzászólások között: „Semmi komoly nem került ki az ukránokhoz, csak az ujjlenyomatok, face ID-k.”

 

