Fő a biztonság! Vagy mégsem? Úgy tűnik, a Tisza párt Tisza Világ nevű mobilalkalmazása révén rengeteg felhasználó személyes adata került ki az internetre. Ráadásul Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője most egy videót osztott meg, melyben a Tisza Párt operatív működéséért felelős alelnöke, Radnai Márk beszél a mobilalkalmazásuk biztonságról... Úgy tűnik, adatszivárgás terén még nagyobb a baj!

Kocsis Mété posztolt. Úgy tűnik, még nagyobb a baj a Tisza adatszivárgása kapcsán (Fotó: Vasvári Tamás)

Radnai a felvételen hangsúlyozza, hogy az alkalmazás ujjlenyomatttal és FaceID-val védett. Erre reagálva írja Kocsis Máté:

Ez tök jó, te ökör!

Majd így folytatja a hozzászólások között: „Semmi komoly nem került ki az ukránokhoz, csak az ujjlenyomatok, face ID-k.”