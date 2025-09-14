Örömtáncot jár az ukrán vezető: a Magyarországot kikerülő, Ukrajna felvételéről szóló EU-s megállapodást üdvözölte

Az Európai Unió „egyedülálló megközelítést alkalmaz” Ukrajna esetében: a cél, hogy az ország integrációja akkor is folytatódjon az EU-ba, ha Magyarország fenntartja vétóját – írja az Ukrajinszka Pravda az Economx szerint. – ,,Uniós szinten már létezik megállapodás" – fogalmazott az ügy kapcsán az európai integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes.

Ukrajna miniszterelnök-helyettese arról a megállapodásról beszélt, amely szerint az Orbán-kormány vétója ellenére is folytatható az ukrán uniós integráció. Fotó: JOHN THYS/AFP

Tarasz Kacska a kijevi Yalta European Strategy éves eseményén újságíróknak leszögezte: az EU Ukrajna és Moldova esetében olyan módszert fogadott el, melyet korábban a Nyugat-Balkán országainál nem alkalmaztak, holott azok is szembesültek szomszédos országok vétójával.

Mint írják, tradicionálisan az EU politikája az, hogy meg kell győzni az adott tagországot, és amíg ezt nem sikerül, addig blokkolnak. „Két hétre, vagy akár 10 évre is” – magyarázta.

Nálunk egyedi a helyzet: a tagországok és az Európai Bizottság azt mondják, hogy Ukrajna esetében nem szabad megállni. Konkrétan a tagországok meghatároznak bizonyos követelményeket anélkül, hogy megvárnák a magyarokat. Ez valóban egyedülálló történet

– fogalmazott Kacska.

„Amikor Magyarország megváltoztatja álláspontját, akkor lesz formális szavazás” – jelentette ki a kormányfő helyettese, aki szerint az EU arra is felkészülhet majd, hogy bizonyos döntéseket a magyar kormány nélkül hozzanak meg.