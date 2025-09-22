Orbán Viktor: "Merjük naggyá tenni Magyarországot!"

Nagy bejelentéseket tesz a miniszterelnök a parlamentben.
Hétfőn 13 órakor kezdődött a magyar Országgyűlés őszi ülésszaka, amelyet Orbán Viktor napirend előtti felszólalása nyitott meg hivatalosan.
A miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, hogy tavasz óta annyi minden történt, mint máskor évek alatt, és a napirend előtt mindenről beszámol. Valamint azt is elmondja, hogyan lesz Magyarország a változások győztese.
Bejegyzésében hozzátette: "Merjük naggyá tenni Magyarországot!"
A miniszterelnök elsőként kiemelte milyen nagy dolog, hogy 45 év után újra egy magyar állampolgár mehetett a világűrbe. Gratulált Kapu Tibornak, illetve a mögötte álló csapatnak. Kiemelte, hogy Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztosnak is sokat köszönhetnek, és végre kiérdemelte az űrispán címet.
Bent vagyunk a világ 10 százalékát tömörítő kiemelkedő klubban
- jelentette ki az űrutazásnak köszönhető siker eredményét, mivel eddig csupán összesen húsz országnak sikerült legalább két űrhajóst feljuttatnia a világűrbe.
Három és fél éve dúl a véres háború keleti szomszédunkban, a Közel-Kelet újra puskaporos hordó – ami új, hogy az USA elnöke végrehajtja választási ígéreteit, amitől a nyugati világban már elszoktak.
Az Egyesült Államok megkezdte a kereskedelmi világrend mély átalakítását – emelte ki.
Mindennek hatása lesz a magyar kereskedelemre és a magyar külpolitikára is.
Az EU pedig teljesen kiütötte magát a globális hatalmak szűk klubjából – itt utalt a miniszterelnök az EB elnökének beszédére is, amelyben hadigazdálkodásról és arról beszélt, hogy az EU hadban áll.
Kiemelte, hogy Donald Trump ígéretéhez híven megkezdte a kereskedelmi világrend mély átalakítását, annak ellenére, hogy a nyugati világ már elszokott attól, hogy az Egyesült Államok elnöke betartja az ígéretét. Azt is újdonságnak nevezte, hogy a Kína és a globális dél országai felvették a kesztyűt és erőt, valamint szervezettséget mutatnak. Kiemelte, hogy India szorosabbra fűzte a viszonyát a kínai-orosz tengellyel, aminek hatása lesz a magyar gazdaságra is.
A kormányfő emlékeztetett, Ursula von der Leyen azt mondta: az EU háborúban áll, így hadigazdálkodásra van szükség. A magyar kormány ezzel szemben versenyképességet szorgalmaz. A bizottság elnöke elmondta azt is, hogy nem lesz fordulat migrációs politikában, az ukrán csatlakozási folyamat sürgetését pedig fenntartja Brüsszel.
A miniszterelnök kifejtette:
Magyarország senkinek nem adott felhatalmazást arra, hogy a nevében háborút viseljen. Magyarország senkivel nem áll háborúban, így a nevében nem is járhatnak el. Az uniót erre nem használhatják, amíg egyetlen ország is elleni azt.
Orbán Viktor kifejtette, Magyarország három és fél éve mondja, hogy a háborúra nincs fegyveres megoldás, csakis diplomáciai. Az viszont van, ezért Magyarország szorgalmazza az uniós-orosz találkozót is. Tájékoztatott: az uniós pénzalapokat teljesen felemésztené Ukrajna, Magyarország pedig támogatottból befizetővé válna.
A Barátság-kőolajvezetéket érintő támadásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy a rezsicsökkentés fenntartásához nélkülözhetetlenek az orosz energiahordozók.
Több százezer forinttal fizetnének többet a családok rezsicsökkentés nélkül.
Emlékeztetett: nyáron nem sikerült visszavonatni a migrációs paktumot, ezért az Európai Bizottság továbbra is hazánkra akarja erőltetni a migrációs paktumot. A parlamenti ellenzék és a Tisza Párt is támogatja a migrációs paktumot. 10 éve védjük a hazánkat az illegális migránsokkal szemben, 10 éve hirdettük meg a szabadságharcunkat a brüsszeli öngyilkos migrációs politikával szemben.
Magyarország a béke szigete, a migrációs hátterű bűnözés ismeretlen – tette hozzá. Mivel nem engedünk, ezért minden egyes nap egymillió euróra büntetik Magyarországot. Míg a DK és a Tisza támogatja a migránsok beengedését, addig mi ellenezzük.
Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig állni fog a déli határkerítés, nem lesz migránsbűnözés sem – tette hozzá.
Az unió gazdasági kormányzása egyre gyengébb minőségű. Az EU jelenlegi szerkezete alkalmatlan arra, hogy a tagállamok sikeresek legyenek.
A miniszterelnök szerint, ha az EU nem hajt végre éles fordulatot, akkor véget ér a története.
Július 1-től megindult Európa legnagyobb adócsökkentési programja Magyarországon, így nőtt a családi adókedvezmény, adómentes lett a GYED és a CSED. A következő hónapokban pedig egymillió édesanya válik adómentessé – mondta a kormányfő.
Egy kétgyermekes család esetében 1,7, míg a háromgyermekeseknél 2,4 millió forinttal nőhet az éves bevétel 2026-tól. Így 4000 milliárd forint marad a családoknál.
Szeptember 1-től elindult a legnagyobb otthonteremtési program, a fix 3 százalékos hitel-program – mondta Orbán Viktor. Az Otthon Start Program révén több tízezer család juthat tulajdonhoz. Ez a magyar középosztály kiszélesítésének a programja. Három hét alatt több mint 10 ezer hiteligénylést indítottak el – mondta a kormányfő. Öt éven belül 50 ezer új lakás épülhet – tette hozzá.
Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a bankok az Alkotmánybírósághoz fordultak a kamatstop miatt. 15 százalékos emelkedést jelentene a törlesztőrészletkben, ha nem lenne kamatstop.
Kitért arra is, hogy hajtóvadászat indult a kábítószer-kereskedőkkel szemben az év elején.
Minden kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll
– mondta Orbán Viktor.
A rendőrségi akció kezdete óta több mint 1 tonna kábítószert fogtak.
Több mint 7 ezer bevetés történt. Orbán Viktor megköszönte a belügyi szervek munkáját.
Orbán Viktor közölte, vannak ellenzéki politikusok, akik fegyverrel járnak nyilvános politikai rendezvényekre. Nem őserdőben élünk a vadak módjára – tette hozzá. Csigavér – üzente végezetül a képviselőknek Orbán Viktor.
Cikkünk folyamatosan frissül.
A miniszterelnöki beszédet itt nézheted vissza:
