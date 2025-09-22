Orbán Viktor: "Merjük naggyá tenni Magyarországot!"

Hétfőn 13 órakor kezdődött a magyar Országgyűlés őszi ülésszaka, amelyet Orbán Viktor napirend előtti felszólalása nyitott meg hivatalosan.

A miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, hogy tavasz óta annyi minden történt, mint máskor évek alatt, és a napirend előtt mindenről beszámol. Valamint azt is elmondja, hogyan lesz Magyarország a változások győztese.

Bejegyzésében hozzátette: "Merjük naggyá tenni Magyarországot!"

Orbán Viktor: Gratulálunk Kapu Tibornak

A miniszterelnök elsőként kiemelte milyen nagy dolog, hogy 45 év után újra egy magyar állampolgár mehetett a világűrbe. Gratulált Kapu Tibornak, illetve a mögötte álló csapatnak. Kiemelte, hogy Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztosnak is sokat köszönhetnek, és végre kiérdemelte az űrispán címet.

Bent vagyunk a világ 10 százalékát tömörítő kiemelkedő klubban

- jelentette ki az űrutazásnak köszönhető siker eredményét, mivel eddig csupán összesen húsz országnak sikerült legalább két űrhajóst feljuttatnia a világűrbe.

A háború és az Európai Unió kihívásai

Három és fél éve dúl a véres háború keleti szomszédunkban, a Közel-Kelet újra puskaporos hordó – ami új, hogy az USA elnöke végrehajtja választási ígéreteit, amitől a nyugati világban már elszoktak.

Az Egyesült Államok megkezdte a kereskedelmi világrend mély átalakítását – emelte ki.

Mindennek hatása lesz a magyar kereskedelemre és a magyar külpolitikára is.

Az EU pedig teljesen kiütötte magát a globális hatalmak szűk klubjából – itt utalt a miniszterelnök az EB elnökének beszédére is, amelyben hadigazdálkodásról és arról beszélt, hogy az EU hadban áll.

Kiemelte, hogy Donald Trump ígéretéhez híven megkezdte a kereskedelmi világrend mély átalakítását, annak ellenére, hogy a nyugati világ már elszokott attól, hogy az Egyesült Államok elnöke betartja az ígéretét. Azt is újdonságnak nevezte, hogy a Kína és a globális dél országai felvették a kesztyűt és erőt, valamint szervezettséget mutatnak. Kiemelte, hogy India szorosabbra fűzte a viszonyát a kínai-orosz tengellyel, aminek hatása lesz a magyar gazdaságra is.