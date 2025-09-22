Na hányan vannak a Tisza Szigeteken? Maximum 28 ezren! Magyar Péter összevissza kamuzik a számokkal

A Tisza Párt belső nyilvántartásából kiderül: lényegesen kevesebb Tisza Sziget van, mint amennyiről Magyar Péter beszél a nyilvánosság előtt. A Magyar Nemzet birtokába került adatokból ráadásul az is kirajzolódik, hogy támogatóinak területi eloszlása sem kedvez Magyar Péternek. Budapestre koncentrálódnak a tiszások, de a vidéki választókerületekben rendkívül gyatrán állnak Magyar Péterék. Nem véletlen tehát, hogy hamis számokat kommunikál a pártelnök. 50 ezret mond legfeljebb 28 ezer helyett...

„Jelenleg több mint 2200 szigetben, majd 50 ezren vesznek részt a Tisza országos és helyi tevékenységében” – írta pénteken a Facebookon közzétett bejegyzésében Magyar Péter, és egyúttal bejelentette, hogy pártja új alelnöke, Forsthoffer Ágnest veszi át a Tisza Szigetek vezetését. A valós számok azonban egészen mást mutatnak...

Messze elmaradnak a valós számok Magyar Péter vágyálmaitól

Az új koordinátor egyik első feladata feltehetően a pontos adatok és a létszám tisztázása lesz, mivel a pártelnök által bejelentett számok – a Magyar Nemzet információi szerint – köszönőviszonyban sincsenek a valósággal.

Birtokukba került ugyanis a Tisza Párt belső nyilvántartása, amit a Tisza Szigetekről vezetnek, és ebből kiderül, hogy Magyar állításaival ellentétben mindössze 1570 Tisza Sziget van, amelynek a tagsága összesen kevesebb mint 28 ezer fő.

Ráadásul a párt belső életét ismerő egyik forrásuk, akit az adatok helytállóságáról kérdeztek, azt is elárulta, hogy nagyjából csak 10 300 azoknak a tagoknak a száma, akik valóban aktívak is a Tisza Szigetekben.

Országos lefedettségről szó nincs a Tisza támogatói körében

A Magyar Nemzethez eljutott tiszás nyilvántartásból az is jól látszik, hogy a Tisza Szigetek tagsága kifejezetten erősen koncentrálódik bizonyos helyeken. Más részein az országnak, viszont nagyon nem állnak jól Magyar Péterék. Budapest bizonyos választókerületeiben például 25-nél is több Tisza Sziget van, esetenként több száz fős tagsággal. Egyes vidéki választókerületekben viszont rendkívül alacsony mind a Tisza Szigetek, mind azok tagságának száma.

A legtöbb Tisza Sziget Hajdú-Bihar 3. számú – debreceni – választókerületében van. Az itteni ötvennél is több sziget mintegy 600 tagot számol. A Borsod-Abaúj-Zemplén 2. számú választókerületben viszont mindössze négy sziget van, amelyek összesen csak 76 taggal rendelkeznek. Borsodban az 1., 3. és 5. számú választókerültben is nagyon kevés a Tisza Sziget. De alig vannak támogatói a Magyar Péternek Hajdú-Bihar 1. és Fejér 4. számú választókerületében is. Ezeken a helyeken egyaránt száz alatt van a szigettagok összlétszáma.

Más a helyzet vidéken, mint Budapesten

A települések közül természetesen Budapesten áll a legjobban Magyar Péter. A fővárosban több mint kétszáz Tisza Sziget van, de népességarányosan Debrecen viszi a pálmát több mint ötven szigettel. Más nagyvárosokban viszont sokkal rosszabb a helyzet a Tisza szempontjából. A több mint ötvenezer lelket számláló Zalaegerszegen például csak négy Tisza Szigetet találtunk.

Nem meglepő módon számos európai nagyvárosban vannak Tisza Szigetek. Sőt, kisebb településeken, például az ausztriai Kitzbühelben, a spanyolországi Rojalesben vagy Windsorban az Egyesült Királyságban is alapítottak csoportot a tiszások. Összességében viszont az mondható el, hogy nem magas sem a külföldi szigeteknek, sem azok tagságának a száma.

Alig nőtt idén a Tisza Szigetek száma

