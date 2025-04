Bármit bevállalnak Magyar Péter emberei, hogy ártsanak ellenfeleiknek

Több olyan személy is jelentkezett a Mandinernél, akiket megkörnyékezett az a Magyar Péterhez köthető biztonsági kör, akiket tényfeltáró cikksorozatunk legutóbbi részében mutattunk be. Ezen felül nekünk magunknak is sikerült elérnünk számos olyan érintettet, akiket szintén megkerestek a Tisza Pártnak információt gyűjtő „biztonsági csapat” tagjai.

Magyar Péterék hallgatnak a botrányos ügyben... – írja a Mandiner (Fotó: Flajsz Peter)

Büntetlenséget ígérnek az együttműködésért cserébe

Az élményeiket a Mandinerrel megosztók között a jobboldal holdudvarához tartozó személyek, országgyűlési képviselők, és olyan egyszerű állampolgárok is voltak, akik valamilyen államigazgatási vagy kormányzati szervnél dolgoznak vagy dolgoztak.

Ők egyöntetűen arról számoltak be, hogy megpróbált tőlük a kormányra nézve terhelő információkat kicsikarni az a Gál András ügyvéd, Vályi-Nagy Vilmos egykori államtitkár és Tiszolczi Lajos korábbi NAV-nyomozó nevével fémjelzett társaság, akik a Tisza Párt „digitális gyóntatószékébe” beérkező ügyek feltárásán dolgoznak.

Több, a kormányzathoz közeli forrásunk is elmesélte, hogy Gál Andrásék azt sugallták, módjukban áll elintézni a későbbi büntetlenséget számukra, ha most segítenek nyilvánosságra hozni olyan, a kormány számára nézve kellemetlen ügyeket, amelyben részt vettek.

A lap értesülései szerint voltak olyanok is, akikkel szemben egyenesen fenyegetően lépett föl ugyanez a kör, és így próbáltak meg nyomást gyakorolni rájuk, hogy adjanak át olyan értesüléseket, adatokat a számukra, amelyekhez munkájuk során jutottak hozzá, és a kormánypártok támadására, lejáratására alkalmasak.

Autóba ültették majd egy ismeretlen lakásban kivallatták a rémült nőt

Példaként egy ilyen konkrét esetet mutat be a Mandiner, amelyről egy olyan, a neve elhallgatását kérő forrása számolt be, aki korábban kormánytisztviselőként dolgozott, majd – mint fogalmazott – „elkövette azt a hibát”, hogy a Tisza Pártnál szeretett volna munkát kapni.

A nővel Gál András – a Magyar Péter mellett a kezdetekkor, 2024 elején feltűnt ügyvéd – tartotta a kapcsolatot, és beszélt meg találkozót az ügyében egy III. kerületi vendéglátóhelyre.