A baloldali sajtó máris hamisan hozza Lázár János szavait, pedig a politikus világosan beszélt. Olyannyira, hogy Lázár János a Facebook-oldalán tette közzé az erről szóló felvételt.

Lázár János: Veszélyesek azok, akik a hatalomért képesek az ország érdekét is feláldozni (Fotó: Lázár János Facebook-oldala)

„Tiszások az elsők, akik beálltak és azt mondták, nem, ami jó a Tiszának, az legyen rossz Magyarországnak. Minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tisza pártnak. Van, aki azért kel fel reggel ebben az országban képviselőtestületi tagként, önkormányzati dolgozóként, országos politikusként, hogy a magyarokért dolgozzon, és van, aki azért vesz fel havonta 10 millió forintot, hogy arról hozzon döntéseket, hogy a magyarok ne kapják meg a nekik járó támogatásokat Brüsszelben. Milyen emberek ezek? Milyen emberek ezek, akiknek fontosabb a pártjuk, mint a hazájuk? Milyen emberek ezek, akik a hatalomért és a győzelemért készek és képesek az ország érdekét is feláldozni? Veszélyes emberek, veszélyt jelentenek mindenkire. Azokra is, akik rájuk szavaznak, és azokra is, akik nem rájuk adják a voksukat. Szerintem súlyos hiba az, hogyha Brüsszelben olyan emberek vannak, akik elárulják az ország érdekeit”

– hallhatók Lázár János szavai a közzétett felvételen.

Nézd meg te is!