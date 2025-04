Magyar Péter megfenyegette és megalázta a Nemzeti Bank munkatársát! Megszerezte a magántelefonszámát...

A Magyar Nemzeti Bank közleménye Magyar Péter fenyegetőző telefonhívásáról

Magyar Péter fenyegetőző telefonhívásáról először a MNB számolt be egy szerdán kiadott közleményben. Ebben azt írták, hogy "egy politikai párt vezetője ingerült hangnemben kérte számon a bank egyik hölgymunkatársát". A hívás tényét később Magyar Péter is megerősítette a Facebook-oldalán. Ebben a közleményben is folytatta a gyalázkodást és alázást, kijelentve például, hogy a zajló eljárás egyik kérdésére sem felel, sőt gúnyolódó bohócfejeket rajzol a válaszok helyére.

Az Index csütörtökön arról számolt be, hogy a Nemzeti Bank egy minden részletre kiterjedő, 24 kérdésből álló adatigénylést küldött a Tisza Párt vezetőjének. A kérdéssor pontos dátumokat, megbízási számokat, és konkrét adatokat tartalmazott arról, hogy Magyar Péter mikor és milyen részvényeket vásárolt, adott el.

Magyar Péter nyilvánvalóan a MNB által megküldött a lényeget érintő kérdések miatt kezdett el fenyegetőzni, hiszen a kiderülő részletek ellentmondhatnak a politikus korábbi – nagy nyilvánosság előtt tett – kijelentéseinek.

Beszédes ugyanakkor, hogy az indulatait egy, a magánszámán, munkaidő után felhívott, kizárólag a hivatalos feladatát végző hölgyalkalmazotton vezette le, megalázva és megfenyegetve a Nemzeti Bank ügyintézőjét. Jellemző az is, hogy nem engedte meg a hivatalos telefonon történő visszahívást, mert tartott a fenyegetőzés rögzítésétől. Külön vizsgálat tárgya lehet hogyan sikerült megszereznie az ügyintéző magán telefonszámát – írja a Bors.