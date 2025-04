Menczer Tamás Magyar Péternek: Előbb bűncselekményt követsz el, most meg fenyegetéssel próbálod megúszni?!

Ejnye! Nem elég, hogy bűnügyi nyomozás zajlik Magyar Péter ellen „bennfentes kereskedés” miatt, most a Tisza párt elnökéről kiderült, hogy megfenyegette a Magyar Nemzeti Bank az ügyben vizsgálódó munkatársát – derül ki a Ripost cikkéből.

Magyar Péter (Fotó: Flajsz Peter)

A tőzsdei bennfentes kereskedelem egy kiszivárgott hangfelvétel miatt került reflektorfénybe. A titokban rögzített beszélgetés Magyar Péter volt barátnője, Vogel Evelin és a Tisza Párt pénztárnoka, Hanzel Henrik között zajlott. Előbbi szóba hozta Magyar részvényeit, megjegyezve: a Tisza vezére azt mondta neki, hogy van kilencvenmilliója részvényekben. Itt azonban tett egy megjegyzést, szerinte Magyar Péter „úgy játszadozik a tőzsdén, hogy olyan belsős információkat kap, amit amúgy nem kéne az embernek megkapnia”. Vogel szavai alapján felvetődött, hogy Magyar akár bűncselekményt követhetett el. A Magyar Nemzet múlt év végén azt írta, bennfentes kereskedelem és hűtlen kezelés gyanújával feljelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához.

Az új fordulatról a Magyar Nemzeti Bank online portálján ITT lehet olvasni.

Mindezek után Menczer Tamás a Facebook-oldalán üzent Magyar Péternek.

„Te mit képzelsz magadról, Kicsi?!” – Menczer Tamás Facebook-oldalán üzent Magyar Péternek (Fotó: Marton_KOVACS)

„Te mit képzelsz magadról, Kicsi?! Fenyegetőzöl?! Előbb bűncselekményt követsz el, most meg fenyegetéssel próbálod megúszni?! Megfenyegetted az MNB hölgy ügyintézőjét, mert a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatban fel mertek neked tenni néhány kérdést! Előbb csalással szereztél egy csomó pénzt, most meg fenyegetsz! Neked mindent szabad? Te a törvények felett állsz? Te fenyegethetsz? Már most visszaélsz a pozícióddal, és azokat fenyegeted, akik a piszkos ügyeidet vizsgálni merik. Amit tettél elfogadhatatlan és felháborító! Ideges vagy. Bizonyára joggal. Melegszik a pite, Peti?” – tetet fel a kérdést Menczer Tamás a közösségi oldalán a Tisza párt elnökének.