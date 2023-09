Nyomozás indult a magyar Audi-gyár szakszervezete ellen

A Metropol úgy értesült, hogy a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-Főkapitányság közokirat-hamisítás bűntett gyanúja miatt indított büntetőeljárást az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) pénzügyeivel kapcsolatban.

Ellentmondásos pénzügyek...

Információink szerint feljelentés történt az Audi Hungária Zrt. gyárában működő Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) pénzügyeivel összefüggésben. Úgy tudni, hogy a nyomozás az érdekvédelmi szervezet elmúlt években közzétett, aztán majd később módosított beszámolóival kapcsolatos. A szakszervezet 10 ezer munkavállaló érdekét lenne hivatva képviselni a befizetett tagdíjért cserébe, ami a tavalyi évben több mint 300 millió forint volt. Nem árt tudni azt sem, hogy az Audi Hungária is jelentős összeggel támogatta őket.

Az ügy lényege, hogy nem "stimmelnek" a számok a szakszervezet beszámolóiban, - például 2020-ban - amikor a beszámolót ráadásul többször(!) egymás után is benyújtottak. Hol 92 milliós veszteséget, hol meg 93 ezer forintos nyereséget mutattak ki. A 2021-es beszámoló is tele van gyanúra bőven okot adó számokkal, a saját tőkéjük hol 568 milliós, hol meg ugyanabban az évben már csak 468 milliós. Az is megdöbbentőnek mondható, hogy ekkora összegek esetén sem alkalmaz a szakszervezet független könyvvizsgálót.

Pedig a vonatkozó jogszabály kimondja:

„Kötelező a könyvvizsgálat annál az egyéb szervezetnél, amelynél az éves bevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában meghaladja a 300 millió forintot.”

Több orgánum is megkereste már az ügyben a szakszervezet vezető képviselőit, ők azonban mindeddig senkinek sem szolgáltak semmiféle információval. A Metropol úgy tudja, hogy a nyomozásba, amely egyelőre ismeretlen tettes vagy tettesek ellen folyik már a NAV illetékes nyomozó hatóságai is bekapcsolódtak. Elsődlegesen nyilvánvalóan azt kell majd kideríteni, hogy kik voltak a szakszervezetnél az aláírásra jogosult személyek illetve, hogy kik vettek részt a kérdéses beszámolók elkészítésében.