A nagybányai festők művészete – Gimesy Péter művészettörténész előadása

Az európai festészet friss természetszemléletét és megújuló festői stílusát képviselték a Münchenből nyaranta Nagybányára hazalátogató és ott művésztelepet szervező festők. Az érdeklődők az első modern magyar festőiskola tagjai közül az alapító Hollósy Simon (1857–1918), Thorma János (1870–1937), Réti István (1872–1945), valamint az iskola későbbi vezető mestere, Ferenczy Károly (1862–1917) művészetével ismerkedhetnek meg.

Gimesy Péter 2024-ben indult művészettörténeti előadás-sorozatában a legismertebb festők életművével foglalkozik. Olyan mesterek művészetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők, akik hatással voltak már saját korszakukra is, és hírnevük a mai napig fennmaradt. Az előadó a hagyományos művészettörténeti korszakok jelentősebb alkotóinak, leghíresebb műveinek elemzése mellett a stílusváltások gyakran nem eléggé tisztázott okainak és következményeinek felkutatására is vállalkozik. Az előadások során az előzménynek tekinthető, és a korszakolást gyakran megkérdőjelező, kevésbé ismert példák is bemutatásra kerülnek, de szó lesz a főbb fordulópontok művészeti és filozófiai hátteréről, valamint a képi nyelv változásairól is.

Előadó: Gimesy Péter művészettörténész, filozófus

Időpont: május 9. (péntek) 18.30

Helyszín: Hegyvidék Galéria, 1126 Budapest, Királyhágó tér 10.

Részvételi díj: 2000 forint, hegyvidéki lakosoknak: 1000 forint