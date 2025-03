Nagy mesterek, életművek - Madarász Viktor – A meg nem alkuvó festő

Előadó: Gimesy Péter művészettörténész, filozófus

Gimesy Péter 2024-ben indult művészettörténeti előadás-sorozatában a legismertebb festők életművével foglalkozik. Az előadó a hagyományos művészettörténeti korszakok jelentősebb alkotóinak, leghíresebb műveinek elemzése mellett a stílusváltások gyakran nem eléggé tisztázott okainak és következményeinek felkutatására is vállalkozik. Az előadások során az előzménynek tekinthető, és a korszakolást gyakran megkérdőjelező, kevésbé ismert példák is bemutatásra kerülnek, de szó lesz a főbb fordulópontok művészeti és filozófiai hátteréről, valamint a képi nyelv változásairól is.

Az idei első előadáson Madarász Viktor (1830–1917) művészetét lesz lehetőség megismerni, akinek életműve a magyar romantikus historizmus legjelentősebb teljesítményeinek egyike. A festőművész azok közé az alkotók közé tartozott, akik nem egyeztek ki a fennálló politikai renddel. Madarász egész életében a magyar történelem meghatározó és sorsfordító eseményeit vitte vászonra. Az előadó feltárja a festmények kevésbé ismert, sokszor csak egy apró, elrejtett képi elem segítségével kifejezett üzeneteit is.

Részvételi díj: 2000 forint, hegyvidéki lakosoknak: 1000 forint

Időpont: március 14. péntek 18.30

Helyszín: Hegyvidék Galéria, Kiállítóterem (1126 Budapest Királyhágó tér 10.)