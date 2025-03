Magyar népmesekör - ha mondanád vagy hallgatnál

"A mesemondás vagy történetmesélés ősidők óta minden közösség életének a része volt. A magyar paraszti kultúrában általában, de nem feltétlenül, a téli munkák idején felnőttek meséltek felnőtteknek (fonó, kukoricahántás…).

A XIX. század folyamán Magyarországon is lezajlott az a folyamat, amelynek eredményeképpen a XX. század végére a mesemondás a gyerekek ágya melletti estimesével lett azonos. Ez a népmesekör annak a Hagyományok Házához kötődő és egyre népszerűbb felnőtteknek szóló mesekörök közöl az egyik, amelyek elindítója az „Ahol a madár se jár…” kör már közel húsz éve most is működik.

A gazdag magyar népmesekincset érdemes felfedezni! Sok-sok gyönyörű élményben lehet részünk!

Várunk mindenkit szeretettel! Nincs szükség előzetes regisztrációra."

A Magyar Népmesekört vezeti: Kiss Ágnes, a Hagyományok Házában végzett mesemondó

A részvétel ingyenes.

Időpont: március 26., 18.00

Helyszín: Vízivárosi Klub (1015 Budapest, Batthyány utca 26.)