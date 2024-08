Erdélyi örömzene – Az Ifjúsági Fúvószenekar hangszerismertető koncertje

Van egy hely a Kárpát-medencében, ahol esélye sincs azoknak a szavaknak, hogy „magány” vagy „unatkozó gyerek”. Ugyanis Csíkszentsimonban, ebben a kicsi székely faluban, Sándor Árpád, Rónai Antal-díjas karmester vezetésével elsöprő erejű közösségépítés zajlik, mégpedig a zenén keresztül. A falu ifjúsági fúvószenekara 2018-ban alakult a helyi önkormányzat kezdeményezésére, 30 taggal. Jelenlegi létszáma már 96 fő, amit a hírneve egyre csak duzzaszt. És bár a zenekari tagok közül csak néhányan tanulnak zeneiskolában, többségük a zene iránti szeretet, a szorgalom és a kitartás, valamint a szakszerű továbbképzésének köszönhetően válik tehetséges zenésszé.

Fotó: facebook

Műsoranyaguk folyamatosan bővül, repertoárjukban egyaránt található történelmi induló, filmzene, eredeti koncertfúvós zenekarra írt mű, népdalfeldolgozás, jazz, klasszikus zenei átiratok, magyar és nemzetközi slágerek. „Nálunk a faluban a gyerekek az iskolai tanítás után még részt vesznek a családi gazdaságok hétköznapjaiban, s itt is ugyanolyan erős az online tér hatása az életükre. Ez teszi még fontosabbá, értékesebbé a zenekar létét, ahol lelkileg, szellemileg épülnek. Az örömzenélés és együtt játszás, valahogy ez adja ki, hogy végül a fúvószenekar is tud mosolyogva zenélni, ha a szájukkal nem is, de a szívükben bizonyosan” – nyilatkozta Sándor Árpád karmester. A fiatalok ezt az örömet hozzák el szabadtéri színpadunkra a helyi fiataloknak, ahol Tarr Ferenc koncertpedagógus segítségével a zenekar jellegzetes hangszereit is megismerheti a közönség.

Vezényel – Sándor Árpád

Trombita – Gergely Adrienn

Alt szaxofon – Jánosy Antal

Tuba – Bardocz László

Euphonium – Kanabé Dávid

Műsorvezető – Tarr Feri



Gyerekeknek 3 éves kortól ajánlják.

A belépés ingyenes!

Időpont: augusztus 24., 10.30

Helyszín: Magyar Zene Háza (Budapest, Olof Palme stny. 3, 1146)